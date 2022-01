OM Mercato : Roma, Man United, un chèque inespéré pour Marseille ?

Publié par Gary SLM le 25 janvier 2022 à 16:03

Boubacar Kamara pourrait partir de l’ OM pour Manchester United. Le club anglais est prêt à signer un chèque à l’ Olympique de Marseille.

OM Mercato : Boubacar Kamara, Man United en pole

Boubacar Kamara est bientôt en fin de contrat avec l’ OM. Le 30 juin prochain, le défenseur central polyvalent sera libre de tout contrat. Pour éviter une telle issue qui ferait perdre de l’argent à l’équipe phocéenne, la décision de le vendre lors ce mercato hivernal a été décidée par la direction du club. Et deux clubs se détachent dans la course pour recruter Boubacar Kamara : Manchester United et l’AS Roma.

En réalité, l'AS Roma n’est qu’un plan B pour le joueur de l’Olympique de Marseille. Boubacar Kamara accorde une priorité à Manchester United qui serait disposé à boucler son transfert lors de ce mercato hivernal. Le joueur, même s’il refuse de prolonger son contrat avec l’ OM - malgré l’assurance d’être libéré en juin en cas de proposition intéressante - ne cherche pas forcément à faire perdre de l’argent à son club formateur. Man United, qui fait la course en tête seul, ne semble pas non plus opposé à l’idée de lâcher un joli chèque. Ralf Rangnick ne veut qu'une chose, éviter d’être pris de vitesse sur le dossier par la concurrence.

Bientôt un chèque pour l’Olympique de Marseille

La Gazzetta dello Sport confirme que les dirigeants du club d'Old Trafford font la course en tête. Ces derniers auraient envoyé des signaux tellement forts qu'ils pourraient prochainement finaliser le dossier. Avec une surface financière plus importante, le club anglais ne devrait pas tarder à boucler l’affaire. L’ OM ne devrait pas faire le difficile puisque le risque d’un départ gratuit du joueur en fin de saison est grand. Une offre de 10 millions d’euros pour racheter les six mois restants de son contrat ne devrait pas être de refus.

D’un autre côté, la même source indique que José Mourinho et les Giallorossi surveillent attentivement le joueur défensif. Les Italiens seraient prêts à se l’offrir en cas d’échec des tractations avec Manchester United. Même si plusieurs pistes sont sur les tablettes des dirigeants du club de Serie A, ces derniers ont des vues sur Tiago Pinto, ainsi Boubacar Kamara sonne de loin comme la priorité.

Une approche directe avec les proches de Kamara aurait même déjà été initiée par les Jaune et Rouge. José Mourinho attendrait surtout le retour d'Amadou Diawara de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) pour être situé. Un éventuel départ du Guinéen devrait décider les responsables de l'AS Roma à tenter un coup de force contre les Red Devils sur le dossier Kamara. Le club phocéen attend une offre claire avant de se déterminer sur la suite à donner au dossier. Autrement, Kamara devra attendre l’issue de la saison pour faire ses valises.