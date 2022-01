OM Mercato : Boubacar Kamara, coup de théâtre à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 21 janvier 2022 à 11:37

Alors que Boubacar Kamara n’a pas encore pris de décision pour son avenir, la direction de l’ OM vient de lâcher une grosse annonce pour son jeune joueur.

OM Mercato : Longoria rétablit la vérité pour Boubacar Kamara

Toujours évasif sur son avenir, Boubacar Kamara semble réticent à prolonger son bail avec l’Olympique de Marseille. Si la direction de l’ OM remue ciel et terre depuis plusieurs semaines pour le convaincre de rester, le jeune milieu de terrain refuse tour à tour les offres de prolongation, créant parfois une atmosphère tendue avec ses dirigeants. Mais la donne a changé ces dernières semaines.

Alors que les négociations entre les deux parties ont été rompues et que l’AS Rome pousse au portillon, Pablo Longoria annonce que les tensions sont désormais apaisées entre Boubacar Kamara et sa direction. « On a beaucoup discuté ces dernières semaines. La relation est bonne. Il y a un respect mutuel. On a eu de bonnes discussions avec le joueur et son entourage », a confié le président marseillais en conférence de presse.

Longoria prêt à écouter les offres pour Kamara

Cet hiver, Boubacar Kamara est libre de négocier avec n'importe quel club en vue de la saison prochaine. S’il est annoncé avec insistance en Serie A, où il a été proposé à plusieurs clubs, le minot marseillais devrait prendre son temps avant de faire son choix. Une volonté de temporiser qui prend de l’ampleur à Marseille.

Pourtant, si Boubacar Kamara n'a pas encore pris de décision définitive pour son avenir, Pablo Longoria a déjà tranché. Le président marseillais reste à l’écoute des éventuelles offres pour son départ. « S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur et le club, le club est disposé à écouter », a-t-il ajouté, avant d’expliquer que la situation contractuelle du jeune joueur reste un serieux problème pour Marseille. « Ce n’est pas plaisant pour le club d’avoir des joueurs en fin de contrat », a-t-il conclu.

Accord avec la Roma pour Boubacar Kamara

Le minot marseillais pourrait donc être vendu dès cet hiver si une offre intéressante arrive dans les locaux de Marseille. Et ça, l’ AS Rome l’a bien compris. Selon les informations du média Il Romanista, le club romain est passé à l’offensive pour Boubacar Kamara et aurait même obtenu l’accord de l’ OM pour son transfert. L’idée de cette transaction serait de permettre à Marseille de faire baisser les options d’achat de Cengiz Ünder et Pau Lopez, ce qui ne déplait pas à un OM en quête de liquidités.

Cependant, l’ AS Rome doit faire face à deux problèmes de taille dans ce deal. Le club italien devra nécessairement se séparer d’Amadou Diawara avant de recruter le jeune marseillais. Puis, reste à savoir si le principal concerné sera intéressé par le projet romain. Boubacar Kamara sera sans doute difficile à convaincre.