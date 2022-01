OM Mercato : 24M€, une grosse vente se prépare à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 27 janvier 2022 à 12:13

Défenseur central de l’ OM, Duje Caleta-Car conserve une belle cote en Premier League. Les dirigeants phocéens espèrent en tirer un bon prix.

OM Mercato : Le prix de Duje Caleta-Car revue à la hausse

Toujours en proie à des difficultés financières, l’Olympique de Marseille est toujours sous la surveillance de la DNCG. Le club phocéen, après avoir bouclé l’arrivée de nouvelles recrues cet hiver, devra nécessairement se séparer de certains éléments afin de soulager ses finances qui sont dans le rouge. C’est notamment le cas de Duje Caleta-Car, qui n’est pas certain de passer l’hiver à Marseille.

Malgré son transfert manqué à Liverpool, l’international croate conserve toujours une belle cote en Premier League. Newcastle, West Ham, Wolverhampton ou encore Southampton s’intéressent de très près à son profil. Mais en attendant de voir où Duje Caleta-Car rebondira, TalkSport indique que son prix a considérablement augmenté ces derniers temps.

Alors que le chiffre de 18 M€ était évoqué, le média britannique révèle en effet que les dirigeants de l’ OM souhaitent désormais récupérer pas moins de 24 M€ pour un éventuel transfert du défenseur croate. Un montant non négligeable, qui permettrait au club phocéen de poursuivre son recrutement. Mais reste à savoir quel prétendant sera prêt à aligner un tel montant pour le joueur de 25 ans.

OM Mercato : Newcastle ne lâche pas Duje Caleta-Car

Racheté par le fonds d’investissement d’Arabie saoudite (le PIF), le club de Newcastle n’hésitera pas à sortir le chéquier pour renforcer son effectif durant ce mercato hivernal en vue de remonter la pente en Premier League. Les Magpies occupent la 18e place du championnat après 21e journée et s’activent pour attirer de nouvelles recrues.

Un temps intéressé par Sven Botman (LOSC) et Benoît Badiashile (AS Monaco), Newcastle United n’a pas encore tiré un trait sur la piste menant à Duje Caleta-Car. Le club de Tyneside pourrait donc passer à l’offensive pour son transfert en cette fin de mercato hivernal. Tout reste possible dans ce dossier, d’autant plus que l’ OM ne ferme pas la porte à un départ de son défenseur.