OM : Avant Montpellier, une mauvaise nouvelle tombe à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 27 janvier 2022 à 14:13

Samedi soir, l’ OM affronte Montpellier en 8es de finale de la Coup de France. 48 heures avant ce choc, le club a reçu une mauvaise nouvelle.

OM : Pau Lopez et Konrad de la Fuente absents contre Montpellier ?

Après sa brillante victoire contre le Racing Club de Lens (2-0) lors de la dernière journée de Ligue 1, l’ Olympique de Marseille va tenter d’enchaîner ce week-end. L’ OM accueille ce samedi soir, à partir de 21 heures, le Montpellier HSC dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Et pour cette rencontre au Vélodrome, le club marseillais pourrait être privé de deux recrues estivales.

Fabrice Lamperti, journaliste sportif pour La Provence, assure en effet que le gardien de but, Pau Lopez, et le jeune attaquant américain Konrad de La Fuente étaient absents à la séance d’entraînement programmée ce jeudi. Si les raisons de leur absence ne sont pas encore dévoilées, cette nouvelle suscite déjà une certaine inquiétude du côté de l’ OM. Car une indisponibilité de Konrad de la Fuente et de Pau Lopez, si elle est confirmée, sera un véritable coup dur pour l'entraîneur Jorge Sampaoli, déjà privé de plusieurs internationaux en cette seconde partie de saison.

OM : Bamba Dieng, Pape Gueye et Gerson partis en sélection

L’entraîneur de l’ OM doit composer depuis quelques semaines sans Bamba Dieng et Pape Gueye. Ces deux joueurs sont actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) pour défendre les couleurs de leur pays, le Sénégal. Tandis que le milieu de terrain Gerson a été convoqué en équipe nationale du Brésil pour affronter l’Équateur en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C’est donc avec un effectif amoindri que l’ OM affrontera ce vendredi Montpellier en Coupe de France. L’entraîneur Jorge Sampaoli devrait d’ailleurs faire le point sur son effectif ce jeudi en conférence de presse.