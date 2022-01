ASSE : Révélations fracassantes sur les derniers Mercatos à Sainté

Publié par ALEXIS le 29 janvier 2022 à 11:35

Limogé de l’ ASSE le 5 décembre, Puel est sorti du silence pour répondre aux accusations de Romeyer sur la gestion du mercato d’été dernier.

ASSE : Romeyer accuse Puel d'avoir refusé de renforcer les Verts

Claude Puel a été viré de l’ ASSE avant la mi-saison, pour mauvais résultats (9 défaites, 6 matchs nuls et 2 victoires en Ligue 1 cette saison). Il a été remplacé par Pascal Dupraz qui ne fait pas mieux pour l’instant. Évoquant le mercato hivernal très animé de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer avait accusé le technicien castrais d’avoir refusé de renforcer son équipe lors de la période des transferts à l’été 2021.

Selon le président du directoire du club ligérien, « c’était un choix du manager général », de ne pas renforcer son équipe. « Il pensait qu'avec l'effectif qu'il avait à disposition, ça allait le faire », a-t-il accusé dans Le Progrès, avant d’indiquer : « l’argent (pour recruter, ndlr) était pourtant prévu au budget ». Pendant le mercato estival dernier, Claude Puel avait fait venir seulement Ignacio Ramirez (attaquant uruguayen), sous la forme d’un prêt de Liverpool FC de Montevideo (Uruguay).

Claude Puel, « on n’a pas recruté pour limiter la masse salariale »

Dans une interview sur Europe 1, l’ex-entraîneur de l’ ASSE a répondu au dirigeant stéphanois. Il a justifié sa décision d’assainir les finances du club, car il était aussi le manager général. « On n’a pas pu faire de recrutement durant quatre mercatos. Quatre mercatos que j’ai dû subir parce qu’il fallait essayer de limiter la masse salariale et créer des joueurs pour essayer de les vendre plus tard, et d’avoir de bonnes conditions financières pour le futur du club », a-t-il expliqué.

Dans la suite de ses explications, il avoue avoir fait le maximum avec les moyens de bord pour sauver l'AS Saint-Étienne. « Avec mon staff, on a donné et on a fait le maximum en essayant, avec les possibilités qu’on avait, de développer certains jeunes du centre de formation et qui, je l’espère, permettront au club de se sauver et de représenter des ressources financières quand ils auront besoin de combler les déficits », a laissé entendre Claude Puel, avant d’exprimer un gros regret : « je ne m’attendais pas à ce que l' ASSE soit dans cette situation quand je suis arrivé ».