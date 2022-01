PSG Mercato : Barça, Ousmane Dembélé au Paris SG lundi soir ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 janvier 2022 à 11:02

Déterminé à quitter le Barça, Ousmane Dembélé pourrait débarquer au PSG dans les prochaines 48 heures. Même si l’affaire n’est pas facile.

Ousmane Dembélé résolu à quitter le Barça

Refusant de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone jusqu’à lundi soir et s'engager avec un tout autre club. Après avoir officiellement demandé à l’attaquant de 24 ans de quitter la Catalogne ou de s’apprêter à passer le reste de la saison loin de l’effectif de Xavi Hernandez, la direction des Blaugranas serait disposée à le laisser filer contre un chèque de 20 millions d’euros.

À la recherche d’un éventuel successeur à Kylian Mbappé, de plus en plus pressenti au Real Madrid l’été prochain, le Paris Saint-Germain serait intéressé par l’international tricolore du Barça. Leonardo, le directeur sportif parisien, se serait même déjà entretenu à l’agent de Dembélé pour lui signifier son intérêt et évoquer un possible transfert dans la capitale. Mais le vice-champion de France en titre peine à libérer de la place dans le collectif de Mauricio Pochettino. Ce qui fait dire à la presse britannique que le numéro 11 du FC Barcelone est plus proche d’une arrivée en Premier League qu’un retour en Ligue 1.

PSG Mercato : Duel avec Chelsea pour Ousmane Dembélé

En effet, selon les informations de Sky Sports et du Daily Mail, Manchester United et Chelsea travaillent activement pour conclure le transfert d’Ousmane Dembélé dans les prochaines heures. À Londres, Thomas Tuchel, l’entraîneur des Blues qui fut le mentor de Dembélé au Borussia Dortmund, serait optimiste quant à sa signature d’ici lundi soir, avant minuit.

Une tendance confirmée en Espagne par le journal Sport qui assure que Tuchel et le natif de Vernon se seraient parlé sur leurs retrouvailles. Toujours en Espagne, la presse catalane indique que le Barça aurait retiré son offre de prolongation, ce qui signifie que le joueur formé au Stade Rennais devrait quitter le Camp Nou dans les prochaines heures. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à trouver la formule afin de battre la concurrence dans ce dossier.

Affaire à suivre…