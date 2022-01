OM Mercato : Une opération de dernière minute bientôt actée !

Publié par Timothée Jean le 31 janvier 2022 à 11:31

Cette dernière journée du mercato hivernal sera probablement agité du côté de l’ OM. Une vente de dernière minute se prépare à Marseille.

OM Mercato : Caleta-Car vendu en cette fin de mercato hivernal ?

La direction de l’ Olympique de Marseille a montré dans son histoire récente qu’elle savait très bien recruter sur le marché des joueurs en fin de contrat. Cédric Bakambu, Sead Kolasonac ou encore Samuel Gigot, se sont engagés gratuitement en faveur de l’ OM durant ce mercato hivernal. Néanmoins, les dirigeants phocéens ont plus de difficultés lorsqu’il s’agit de vendre.

La direction de l’ OM traîne des indésirables depuis quelques temps et la masse salariale du club continue de s’alourdir. C’est la raison pour laquelle Pablo Longoria et son équipe souhaitent désormais boucler quelques ventes lors de cette dernière journée du mercato. Plusieurs éléments sont donc susceptibles de quitter le navire marseillais.

Et parmi eux, le nom de Duje Caleta-Car figure en haut de la liste. Le défenseur central ne fait plus partie des premiers choix de Jorge Sampaoli en défense. En manque de temps de jeu, il pourrait aller voir ailleurs dès cet hiver. D’autant plus que le club de West Ham semble déterminé à arracher sa signature.

OM Mercato : Une journée décisive pour Caleta-Car

Courtisan de longue date du défenseur de l’Olympique de Mareille, West Ham a tenté une première approche avec un chèque de 25 millions d'euros pour son transfert. Une proposition vite rejetée par un OM en quête de liquidités. Les Marseillais espèrent recevoir une offre supplémentaire pour céder Caleta-Car. Et les dirigeants marseillais pourraient voir leur souhait s’accomplir dans les prochaines heures.

L’Équipe assure en effet qu’une rencontre est prévue ce lundi entre les différentes parties engagées dans ce dossier. Cet ultime rendez-vous permettra sans doute de voir un peu plus clair sur ce dossier, sachant que l’avenir de Duje Caleta-Car est flou à Marseille. En cette fin de mercato hivernal, l’offensive des Hammers portera-t-elle ses fruits ? Le clan du défenseur marseillais croise les doigts pour qu'elle soit enfin payante.