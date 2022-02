OGC Nice Mercato : Todibo, les raisons de son départ du Barça

Publié par Timothée Jean le 02 février 2022 à 01:35

En difficulté au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a été transféré définitivement à l’OGC Nice l’été dernier. Une source proche du Barça est revenue sur les circonstances de son départ.

OGC Nice Mercato : Todibo a eu une altercation au Barça

Après une brillante saison à Toulouse, Jean-Clair Todibo a décidé de poursuivre son ascension en Catalogne, au FC Barcelone. Mais les choses ne sont pas passées comme il l’espérait. Le jeune défenseur central n’est jamais parvenu à faire son trou au Barça. Barré par une rude concurrence, le joueur de 22 ans a enchaîné les prêts ces dernières saisons.

Après des passages décevants au Schalke 04 puis au Benfica Lisbonne, Jean-Clair Todibo a finalement posé à l'OGC Niceen février 2021 où il a retrouvé des couleurs. Convaincus de ses performances, les dirigeants de club niçois ont décidé de le conserver définitivement en levant son option d'achat fixée à une dizaine de millions d'euros.

Et si l’ancien Barcelonais s’épanouit chez les Aiglons, le journaliste pour Sport, Toni Juanmarti, est revenu sur les circonstances de son départ du Barça. Le confrère révèle en effet que le défenseur prometteur aurait eu une altercation avec un cadre du vestiaire barcelonais. Le nom de Jordi Alba est évoqué. Cette situation tendue aurait même favorisé son départ du Barça. D’autant plus que le jeune joueur n’entrait plus dans les plans des dirigeants barcelonais. Et ce n’est pas tout.

Un manque de professionnalisme pointé du doigt

La source évoque en effet une seconde raison à son départ. C’est que Jean-Clair Todibo aurait un peu trop profité de la vie nocturne en Catalogne. Son manque de professionnalisme aurait alors agacé les dirigeants du Barça, qui ont finalement décidé de se séparer de lui. De retour en Ligue 1, l’ancien Toulousain a tout de même su relancer sa jeune carrière sous ses nouvelles couleurs. Cette saison, il a disputé 23 rencontres, toutes compétitions confondues. Sa valeur marchande est estimée à environ 18 millions d’euros.