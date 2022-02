Stade Brestois Mercato : Le défi de Belaïli, avant le derby face au SRFC

Publié par ALEXIS le 03 février 2022 à 17:37

Youcef Belaïli, recrue phare du Stade Brestois cet hiver, a livré ses premières impressions lors de sa présentation officielle à la presse.

Stade Brestois : Belaïli, un défi à relever avec le SB29

Le Stade Brestois a réussi à convaincre Youcef Belaïli de signer au club, alors que plusieurs clubs de Ligue 1, mais aussi de Turquie étaient intéressés par le profil joueur de 29 ans. Lors de sa présentation officielle devant les médias, l’international algérien (33 sélections, 6 buts), il a avoué qu’il veut relever un défi avec le SB29 après son échec à Angers SCO (septembre 2017 à janvier 2018).

« J’ai fait le choix de revenir en Europe pour faire mes preuves. Et Brest est une bonne étape pour m'exprimer et progresser », a déclaré la recrue hivernale du club breton. Revenu sur son passage à vide au SCO, il avoue : « On ne m’a pas donné la chance de jouer quand j’étais à Angers. » Rappelons que l'ailier algérien avait disputé seulement un match en Anjou.

Belaïli promet de « tout donner », le SRFC est prévenu

Youcef Belaïli est rentré fraîchement de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Il est donc opérationnel pour faire ses grands débuts avec l’équipe de l'entraîneur Michel Der Zakarian. Ce sera très probablement lors du derby breton, face au Stade Rennais (23e journée de L1), dimanche (17h) au Roazhon Park. « J’ai commencé l’entraînement et mon intégration avec le groupe. Haris (Belkebla) m’a parlé du club. C’est un bon club avec de bons joueurs », a-t-il noté, avant de faire la promesse suivante : « Je vais tout donner, nous allons tout faire pour gagner beaucoup de matchs. »

Pour rappel, le Stade Brestois est 13e de Ligue 1 avec 28 points et se tient à bonne distance de la zone rouge de relégation en Ligue 2. Le SB29 n'est donc pas sous pression comme l'ESTAC (16e), les Girondins de Bordeaux (17e), le FC Metz (18e), le FC Lorient (19e) et l'ASSE (20e), qui se tiennent à seulement 5 points.