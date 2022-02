LOSC Mercato : Une menace espagnole déjà signalée pour l'été

Publié par Ange A. le 04 février 2022 à 08:14

Comme l’été dernier, le LOSC a cédé quelques-uns de ses champions cet hiver. L’un d’entre eux est déjà courtisé pour l’été prochain.

Un gros départ en vue au LOSC cet été

Malgré sa mauvaise passe en Ligue 1, le LOSC a enregistré de nouveaux départs cet hiver. Jonathan Ikoné est notamment parti poursuivre sa carrière en Serie A. Le milieu offensif a été recruté contre 14 millions d’euros par la Fiorentina. En fin de contrat cet été, Reinildo a rejoint l’Atlético Madrid contre 3 millions. Prêté depuis janvier 2021 à Flamengo, Thiago Maia a fait l’objet d’un transfert définitif au club carioca. En baisse régime, Yusuf Yazici est prêté avec option d’achat au CSKA Moscou. Après ces départs, le Lille OSC devrait encore libérer des joueurs du mercato estival. Fortement courtisé ces derniers mois, Sven Botman devrait voir des prétendants revenir à la charge. Une tendance confirmée par Todosfichajes qui annonce une offensive d’un cador de La Liga.

Après Reinildo, Sven Botman en Liga cet été ?

Le portail espagnol assure que le FC Séville prépare un transfert de Sven Botman. Le défenseur néerlandais a vu son nom associer à pas mal d’écuries ces derniers mois. Newcastle United et l’AC Milan sont notamment ses sérieux prétendants. L’intérêt du club andalou ne ferait qu’augmenter les enchères pour Botman. Le défenseur de 22 ans devrait prochainement constituer l’une des plus grosses ventes du club nordiste. Lequel réclamerait au moins 50 millions d’euros pour lâcher son international Espoir hollandais. Le Lille OSC est donc certain de réaliser une belle plus-value avec le prochain transfert de Botman. Celui-ci n’avait été recruté que contre 8 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam en 2020. Son contrat à Lille est encore valide jusqu’en 2025. Auteur de 20 matchs (tous en tant que titulaire), le Néerlandais compte deux buts et une passe décisive cette saison.