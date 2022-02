PSG : Avant le Real Madrid, une bonne nouvelle tombe au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 04 février 2022 à 19:14

Le PSG prépare son 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. À 11 jours de ce choc, une bonne nouvelle tombe à Paris.

Neymar signe son retour à l’entraînement collectif du PSG

À onze jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real, les choses s’arrangent pour Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain. Blessé et éloigné des terrains depuis le 28 novembre dernier et une victoire sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne, Neymar a repris l’entraînement collectif avec les Rouge et Bleu.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le club de la capitale a lui-même annoncé la bonne nouvelle à ses supporters en confirmant la présence sur les terrains de l’international brésilien aux côtés de ses partenaires. Outre Neymar, Achraf Hakimi, Edouard Michut et Xavi Simons étaient également à la séance du jour, contrairement à Sergio Ramos et Mauro Icardi.

S’il parait très peu probable de le voir dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lille dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue, le milieu offensif de 29 ans pourrait prétendre à une place dans le groupe qui va affronter les joueurs de Carlo Ancelotti le 11 février au Parc des Princes. Philippe Sanfourche en est entièrement convaincu.

Neymar prêt à temps pour PSG-Real Madrid ?

Si certains médias se demandent si Neymar sera physiquement prêt pour affronter le Real Madrid dans onze jours, le journaliste de RTL assure que le staff du Paris Saint-Germain va faire jouer la star brésilienne.

« Neymar a en partie repris l’entraînement ce mercredi. Il est dans les clous. Il n’est ni mieux ni moins bien que ce qui était prévu, mais il est dans les clous. Donc il va revenir dans le groupe gentiment. Là, je pense que ce sera un petit peu trop juste pour Lille (dimanche), mais il pourra certainement avoir du temps de jeu face à Rennes (…) Donc contre le Real Madrid, si Neymar est sur ses deux jambes, bien sûr qu’il va jouer », a expliqué Philippe Sanfourche sur La Chaîne L'Équipe.