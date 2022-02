LOSC Mercato : Un nouveau prétendant anglais pour Sven Botman

Publié par ALEXIS le 04 février 2022 à 22:14

Sven Botman sera transféré du LOSC à l’été, comme il l’a annoncé. Un nouveau club s’est positionné pour le recruter, en plus de Newcastle et l’AC Milan.

LOSC Mercato : Tottenham veut aussi recruter Sven Botman

Joueur le plus courtisé du LOSC pendant le mercato d’hiver, Sven Botman attire toujours des prétendants, même après la fermeture du marché. Tottenham s’est mis sur les rangs pour tenter de transférer le défenseur de Lille OSC selon les informations du Daily Telegraph. Le média britannique croit savoir que le manager général des Spurs, Antonio Conte, apprécie bien le profil de l’arrière central des Dogues. Il compte donc sur ce dernier pour renforcer son équipe, pour la saison prochaine. Tottenham se mêle ainsi à la lutte avec Newcastle et l’AC Milan, pour recruter Sven Botman pendant le mercato estival 2022.

Le défenseur a déjà annoncé son départ pour cet été

À noter que Newcastle United a tenté de recruter le N°4 du LOSC cet hiver. Menacés de relégation en Championship (D2 anglaise), les Magpies ont essayé de se renforcer en investissant sur l’international néerlandais, mais la direction du club champion de France a repoussé leur offre colossale estimée à 35 M€. « Je peux vous confirmer que Newcastle et le Milan ont tous les deux fait des offres concrètes cet hiver. Cela représentant deux bonnes options pour moi. Et j'étais prêt à franchir ce cap supplémentaire dans ma carrière. Cela ne s'est pas fait... » a confirmé Sven Botman lui-même, au micro de Ziggo Sport (chaîne de télévision aux Pays-Bas).

Le jeune défenseur est allé plus loin en annonçant son départ du LOSC à l’été prochain. « Ce seront mes derniers mois à Lille », a-t-il annoncé. La question qui se pose maintenant est : dans quel club va-t-il signer ? En plus des deux clubs britanniques de celui de Serie A, le profil de l’international néerlandais intéresse le FC Séville et Everton.