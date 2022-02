Stade Brestois : Mauvaise nouvelle avant le derby face au SRFC !

Publié par ALEXIS le 04 février 2022 à 20:14

Le Stade Brestois n’est toujours pas certain d’aligner sa recrue hivernale Youcef Belaïli, lors du derby contre le SRFC, dimanche (17h).

Stade Brestois : Belaïli pas sûr de jouer contre le SRFC

Recruté officiellement le 31 janvier, dernier jour du mercato hivernal, Youcef Belaïli n’est toujours pas qualifié par la LFP pour jouer en Ligue 1. Sa participation au derby contre le Stade Rennais au Roazhon Park, dimanche, est incertaine. Selon les informations de l’entraîneur du SB29, Michel Der Zakarian, la nouvelle recrue du club breton a transmis ses papiers jeudi à la LFP. Le coach des Brestois précise que Youcef Belaïli a remis tous les documents « qu’il faut pour qu’il soit validé par la Ligue ».

Le polyvalent milieu offensif est donc toujours dans l’attente, tout comme Les Ty' Zefs qui espèrent compter sur ce dernier à Rennes, lors de la 23e journée du championnat. « J’ai commencé l’entraînement et mon intégration avec le groupe. […] On va tout faire pour gagner beaucoup de matchs. J’ai fait le choix de revenir en Europe pour prouver », a-t-il déclaré face aux médias.

Der Zakarian n'attend que la validation de son transfert

Il faut noter que l’international algérien (33 sélections, 6 buts) est affûté et prêt à jouer en Ligue 1 immédiatement, car il est rentré du Cameroun où il a joué 3 matches en Coupe d’Afrique des Nations (CAN) entre le 11 et le 20 janvier 2022. Bien avant cette compétition, il avait disputé et gagné la Coupe arabe de la FIFA au Qatar en décembre dernier.

Évidemment, Michel Der Zakarian est impatient d’être situé sur le dossier Youcef Belaïli, car il ne peut plus compter sur les services de Romain Faivre transféré à l’OL pour prendre la place de Bruno Guimarães. « Belaïli s’entraîne normalement, il pourra jouer 45 minutes, une heure ou tout le match, on verra », a lâché le coach en conférence de presse.