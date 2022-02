OL Mercato : C’est confirmé, un départ imminent à Lyon !

Publié par Timothée Jean le 04 février 2022 à 21:44

Après la vente de Bruno Guimarães à Newcaste, un autre départ surprenant se prépare à Lyon. L’ OL va se séparer de Xherdan Shaqiri, en route pour la MLS.

OL Mercato : Shaqiri vers un transfert inattendu en MLS

Lors du mercato hivernal, l’ Olympique Lyonnais a réalisé une belle vente avec le départ de Bruno Guimarães. Le milieu de terrain de l’OL a rejoint Newcastle United contre un chèque de 42 millions d’euros. Et ce n’est pas encore terminé, le club rhodanien s’apprête à boucler un nouveau départ. Alors le mercato a officiellement fermé ses portes depuis le lundi cerner à minuit, la direction de l’Olympique Lyonais devrait se séparer de Xherdan Shaqiri.

Absent des plans de l’entraîneur Peter Bosz depuis l’entame de la saison, le milieu offensif suisse et son entourage ont, un peu à la surprise générale, demandé à la direction de l’ OL de pouvoir partir en cas de belle offre cet hiver. Xherdan Shaqiri souhaite retrouver un temps de jeu plus conséquent en Major League Soccer (MLS) et l'a fait savoir à ses dirigeants. Ces derniers se sont finalement montrés réceptifs à la requête de l'ancien ailier droit de Liverpool.

Les Gones comprennent l'envie de l'international suisse et ont confirmé son départ imminent en MLS via un communiqué publié sur le site officiel du club. « La direction de l’Olympique Lyonnais et Peter Bosz informent avoir accédé à la demande de Xherdan Shaqiri de pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert », peut-on lire dans le communiqué du club.

Xherdan Shaqiri attendu à Chicago Fire

Ayant obtenu l’aval de sa direction, Xherdan Shaqiri n’a pas participé à la séance d’entraînement du jour avec l’OL et ne disputera pas le choc contre l’ AS Monaco, demain soir dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Il est donc en attente de son futur son transfert aux États-Unis, où le mercato est encore ouvert.

Et si l’OL ne dévoile pas l’identité de son futur club, certaines sources assurent qu’il s’agit de Chicago Fire. L’affaire serait déjà bouclée entre les différentes parties. Arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool, le joueur de 30 ans n’aura passé que six mois à Lyon.