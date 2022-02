OM Mercato : Longoria, double menace sur l’Olympique de Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2022 à 20:48

Nommé président du directoire de l’OM en février 2021, Pablo Longoria réalise un travail impressionnant qui est apprécié au-delà de la France.

Longoria dans le viseur de deux cadors européens ?

Un an seulement après son intronisation à la présidence du directoire de l’Olympique de Marseille en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria rapidement illustré dans la gestion du club marseillais. Surtout lors des négociations dans les différents mercatos. Et d’après les renseignements recueillis par RMC Sport, le travail exceptionnel de l’ancien directeur du football de l’OM serait notamment suivi de près par le FC Barcelone et l’AC Milan.

En pleine restructuration avec l’avènement d’un nouveau président et d’un nouvel entraîneur, le club espagnol apprécierait énormément les qualités managériales et la fouge de Longoria. Mundo Deportivo précise même qu’en interne, Joan Laporta aurait confié à certains proches qu’il verrait bien l’actuel patron de l’Olympique de Marseille intégrer l’organigramme des Blaugranas pour travailler au renouveau du club avec Xavi Hernandez.

Chez les Rossoneri, les propriétaires américains d’Elliott Management Corporation aimeraient le voir rejoindre Paolo Maldini pour continuer à faire grandir le club lombard. De quoi faire craindre à l’OM un départ de l’actuel de son retour au-devant de la scène ? Le principal concerné avait déjà annoncé la couleur par le passé.

OM Mercato : Longoria, un projet de 5 ans à Marseille ?

Officiellement débarqué à l’Olympique de Marseille le 26 juillet 2020 en qualité de directeur du football, Pablo Longoria avait été interrogé sur son avenir quelques semaines plus tard. Au micro de Téléfoot, le bras droit de Frank McCourt avait clairement expliqué qu’il se voyait à Marseille durant les cinq prochaines années, soit jusqu’en 2025.

« J’ai un plan de carrière. J’ai choisi l’OM pour un projet. Je veux construire quelque chose pour le futur. Construire un projet pour me voir dans un club durant les 5 prochaines années. C’est difficile, parce qu’il y a les résultats sportifs. Le football, c’est l’immédiateté. Mais je travaille tous les jours pour penser que je serai là pour les cinq prochaines années », avait notamment expliqué Longoria.

Reste maintenant à savoir si le Barça et l’AC Milan parviendront à le faire changer de trajectoire.