FC Nantes Mercato : Geubbels revient sur son prêt de l'AS Monaco

Publié par ALEXIS le 09 février 2022 à 03:25

Revenu sur les circonstances de son prêt de l’AS Monaco au FC Nantes à l’été, Willem Geubbels avoue que cela lui a fait beaucoup de bien.

FC Nantes : Willem Geubbels promet de tout faire pour rester au FCN

En manque de temps de jeu à l’AS Monaco, Willem Geubbels a accepté de rejoindre le FC Nantes, afin de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile. Il est prêté au FCN pour une saison (2021-2022) et Antoine Kombouaré lui donne du temps de jeu. Le jeune attaquant a fait 10 apparitions en Ligue 1 et 3 en coupe de France, pour un total de 407 minutes cumulées. Il a marqué 2 buts et a délivré une passe décisive sous le maillot des Jaune et Vert.

Prêté avec une option d’achat, Willem Geubbels a la possibilité de rester chez les Canaris. Mais il doit convaincre la direction et le staff technique des Nantais, en se montrant le plus décisif possible, avant de les contraindre à lever l’option en fin de saison. Et le joueur de 20 ans en est conscient.

« Il me reste encore quelques mois ici et je vais tout donner pour cette équipe et pour ce club. Je me dois d’être décisif sur le terrain, en donnant tout pour le club et pour l’équipe », a-t-il confié en conférence de presse, avant le match contre le SC Bastia (jeudi) en quart de finale de la Coupe de France. « Il y a beaucoup de monde en attaque, mais la concurrence est saine. Vous me voyez dans le groupe régulièrement, c’est que je suis à 100 % aujourd’hui », a-t-il rassuré.

Geubbels, « le prêt au FCN m'a fait beaucoup de bien au moral... »

Selon le transfuge de l’AS Monaco, « le prêt avec le FC Nantes lui a fait beaucoup de bien au moral et au physique ». Pour la question concernant la suite de sa carrière, Willem Geubbels préfère laisser cette tâche à ses représentants, afin de mieux se concentrer sur le terrain. « Je suis au FC Nantes, je m’occupe du terrain […] et après on verra en fin de saison ce qui se passera entre les deux clubs », a laissé entendre le polyvalent joueur formé à l’OL. Par ailleurs, l'ancien international U18 est sous contrat avec le club de la Principauté jusqu'en juin 2024. Sa valeur marchande est estimée à 4,5 M€.