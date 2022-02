PSG : Avant le Real Madrid, énorme coup de gueule au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2022 à 21:25

À quelques jours du choc entre le PSG et le Real Madrid, le CUP est sorti du silence. Le groupe de fans parisiens n’est pas du tout content.

Le CUP dénonce un club « obnubilé par les ventes de maillots »

Le Collectif Ultras Paris, le puissant groupe de supporters du Paris Saint-Germain, n’est pas du tout content et l’a fait savoir dans un communiqué. Dans des propos incendiaires, le collectif des fans du club de la capitale s’en est pris ouvertement à la direction, à l’encadrement et aux joueurs.

« Depuis trop longtemps maintenant le club nous offre un visage que nous ne supportons plus. Le visage d'un club qui se veut marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d'en oublier ses couleurs. Le visage d'un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive », dénonce le CUP sur ses réseaux sociaux.

Alors que se profile le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le collectif regrette également le « visage d'un club qui rêve tellement grand qu'il donne l'impression que la saison commence en février et qu'il méprise les trophées nationaux. » Leader du championnat avec 13 points d’avance sur son second, l’OM, l’équipe de Mauricio Pochettino a été sorti de la Coupe de France par l’OGC Nice (0-0, 5-6 tab), au stade des huitièmes de finale.

Le CUP critique la gestion du PSG et l'attitude de certains joueurs

Poursuivant, le CUP a ensuite dénoncé « des changements incessants d'entraîneurs», « des joueurs peu utilisés pour qui le football ne semble plus être une réelle priorité tant la soupe est bonne », « une gestion des jeunes incompréhensible », « un manque de respect flagrant pour la section féminine » et « les différents passe-droits » accordés à certaines stars.

À l’instar de plusieurs observateurs et anciens du club, le Collectif Ultras Paris avoue ne plus reconnaître le PSG. « Nous ne reconnaissons plus notre club. Aujourd'hui, notre patience a atteint ses limites ! », lance le puissant groupe d’irrésistibles de Paris.

À une semaine du choc contre la bande à Karim Benzema, le CUP prévient déjà : « aujourd'hui, nous tirons le signal d'alarme. Joueurs, dirigeants, il est grand temps de réagir ou nous allons encore au-devant d'inacceptables désillusions. Respectez-nous, respectez nos couleurs. » La réaction de tous les mis en cause est donc attendue.