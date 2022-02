Barça Mercato : Accord pour l'arrivée de deux cracks brésiliens !

Publié par Thomas G. le 09 février 2022 à 12:25

Le Barça a signé un double accord avec le club brésilien de Santos, qui garantit la venue de deux pépites brésiliennes.

Barça Mercato : Double accord avec Santos

Le FC Barcelone a conclu deux accords avec Santos. Ces accords permettent aux Catalans d’avoir des options d’achats sur deux pépites brésiliennes. Les deux clubs se sont mis d'accord pour les transferts du défenseur de 18 ans, Kaiky Fernandes, et pour l’ailier de 17 ans, Angelo Gabriel. Le coût total de l’opération avoisine les 70 millions d’euros.

Ce double accord montre que les relations entre les deux clubs sont toujours aussi bonnes. On se rappelle qu’en 2013, le Barça et Santos avaient négocié le fameux transfert de Neymar qui avait fait beaucoup de bruit. Les relations entre les deux clubs ont permis de régulièrement signer des options d’achats.

Lors des négociations pour le transfert de Neymar, le FC Barcelone avait aussi conclu un accord pour s’assurer la priorité sur les futures pépites du club brésilien. Une aubaine quand on sait que Santos est une fabrique à pépite. On peut citer Neymar et Pelé qui sont les deux noms les plus connus, mais on peut aussi ajouter Gabriel Barbosa, Ganso ou encore Danilo.

Le Barça prépare l’avenir

Ce double accord permet au FC Barcelone de préparer l’avenir. Les Blaugranas ont plusieurs gros chantiers en ce moment, des modifications pour assurer un avenir radieux au club. Cela commence par la rénovation du stade et un nouveau sponsor avec Spotify qui leur garantit 93 millions d’euros par an.

De plus, le Barça veut prolonger les jeunes du club comme Gavi, Nico et Araujo, après avoir prolongé Frenkie de Jong et Pedri pour bâtir le nouveau Barça avec eux. L’achat de ces deux pépites brésiliennes est donc en adéquation avec ce nouveau projet. Le FC Barcelone recrute un ailier et un défenseur central au moment où Ousmane Dembélé et Gerard Piqué sont annoncés sur le départ. Un nouveau barça auquel pourrait se greffer Erling Haaland dans les prochains mois.