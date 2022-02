Barça Mercato : Un prodige de la Masia sur le départ !

Publié par Thomas G. le 09 février 2022 à 18:25

Si l'arrivée de Xavi a offert un souffle nouveau à plusieurs jeunes du Barça, pour Riqui Puig, la donne semble bien différente.

Barça Mercato : Riqui Puig se pose des questions

Le prodige de la Masia vit des temps difficiles dans son club de toujours. Très peu utilisé par Xavi depuis son arrivée, le joueur n’avait pas non plus la confiance de Ronald Koeman en début de saison. Le milieu de terrain de 22 ans a toujours refusé les offres venues de l'étranger pour rester fidèle à son club de coeur, qui est un pur produit de la Masia, le centre de formation du Barça.

Riqui Puig est arrivé au Barça à l’âge de 9 ans, où il est passé par toutes les catégories. Le Barcelonais fait partie du groupe professionnel depuis quatre ans désormais, mais n’a toujours pas réussi à s’imposer en tant que titulaire, se contentant de bouts de matches voire de rencontres entières sur le banc.

Le plus frustrant pour le joueur de 22 ans est de voir les talents de la nouvelle génération lui piquer sa place et s’imposer en tant que titulaire. Des joueurs comme Nico et Gavi qui viennent d’arriver en équipe première, mais qui ont déjà fait plus que Riqui Puig en 4 ans. Le milieu de terrain catalan qui ne compte aucune sélection avec la Roja va devoir prendre une décision pour faire décoller sa jeune carrière. La solution d'un prêt voire d'un transfert sec en Liga cet été, semble à ce jour l'issue la plus probable pour le natif de Matadepera.

Le Barça retrouve des couleurs

Dans le même temps, le FC Barcelone tourne bien, les victoires s’enchaînent et l’espoir renaît en Catalogne. Le Barça a battu le champion d’Espagne en titre ce week-end, l’Atlético Madrid. Une victoire qui a permis à Xavi et ses hommes d’intégrer le top 4, synonyme de participation à la Ligue des Champions pour la première fois depuis le début de la saison.

Une situation idéale pour les Blaugranas, mais un peu moins pour Riqui Puig qui aura d’autant plus de mal à faire son trou dans une équipe qui gagne. Prochain rendez-vous pour Riqui Puig et le Barça le derby face à l’Espanyol Barcelone dimanche.