Barça Mercato : Un club anglais veut frapper un gros coup à Barcelone

Le Barça va initier une refonte de son effectif. Certains joueurs sont priés de partir et les Wolves s'intéressent à l'un d'entre eux.

Le jeune Ricardo Puig est en manque de temps de jeu dans son club formateur, le FC Barcelone. Depuis l’arrivée de Xavi en tant qu’entraîneur, le joueur de 22 ans est relégué au second plan, il est systématiquement sur le banc et parfois envoyé en tribune. Une situation qui ne convient pas au jeune catalan qui souhaite relancer sa carrière cet été.

Selon le quotidien espagnol Sport, les dirigeants de Wolverhampton considèrent que Riqui Puig serait une bonne pioche. Les Anglais cherchent un remplaçant à Ruben Neves sur le départ et ont coché le nom de Riqui Puig. Ce dernier a la côte sur le marché des transferts et les Wolves devront faire face à la concurrence. Le milieu de terrain espagnol avait toujours refusé de partir du FC Barcelone, car il avait l’ambition de s’imposer en tant que titulaire. Cependant, il sait désormais que les places sont occupées par des joueurs plus jeunes que lui. Il sera donc candidat à un départ cet été.

Une destination qui arrange le Barça

Le FC Barcelone a conclu un accord avec les Wolves pour le prêt avec option d’achat d’Adama Traoré. Un montant qui avoisine les 30 millions d’euros selon la presse espagnole. Le Barça souhaite engager définitivement Adama Traoré qui a déjà fait ses preuves depuis son retour en Catalogne.

Cependant, les Blaugranas ne veulent pas payer les 30 millions d’euros de l’option d’achat d’Adama Traoré. La solution serait alors un échange entre Trincao, prêté par le Barça à Wolverhampton, et Adama Traoré. De plus, le journal Sport rapporte que le Barça pourrait aussi inclure Riqui Puig dans le deal pour convaincre les Anglais de céder Adama Traoré. La piste Wolverhampton est donc la piste privilégiée par le FC Barcelone pour Riqui Puig. Reste à savoir quelle sera la destination privilégiée du joueur arrivé au Barça dès l’âge de 14 ans.