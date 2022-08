Barça Mercato : Le FC Barcelone boucle un gros transfert au milieu

Publié par Thomas le 02 août 2022 à 12:07

Barça Mercato : Insatiable sur le marché des transferts, le FC Barcelone a bouclé ce mardi un transfert important au milieu de terrain.

Barça Mercato : Riqui Puig vers une destination inattendue

Fin d’aventure pour l’éternel espoir Riqui Puig au FC Barcelone. Pur produit de la Masia, le milieu de terrain catalan ne s’éternisera pas davantage sous les ordres de Xavi après une saison plus que compliquée. Malgré de grandes attentes placées en lui lors de ses débuts en 2018, le joueur de 22 ans n’a jamais su s’imposer chez les Balugranas, se faisant passer devant ces dernières années par d’autres pépites comme Pedri (19 ans) ou plus récemment Gavi (17 ans), aujourd’hui titulaires dans l’entrejeu du Barça.

Longtemps à la recherche d’un point de chute en Espagne, Riqui Puig va finalement rejoindre la Major League Soccer aux Etats-Unis, pour renforcer les rangs des Los Angeles Galaxy. Comme annoncé par le journaliste Albert Rogé, le milieu barcelonais est tombé d’accord avec le club étasunien ces dernières heures, bouclant un accord total pour un contrat de 3 ans. De son côté, le FC Barcelone travaillerait pour inclure une option pour le futur, à savoir soit une possibilité de rachat du joueur ou un pourcentage à la revente. Un deal important pour le Barça, qui doit impérativement acter des ventes d’ici la fin du mois d’août pour ne pas se mettre en danger vis-à-vis du fair-play financier.

Barça Mercato : Martin Braithwaite également sur le départ

Après Riqui Puig, le FC Barcelone devrait boucler le départ de son attaquant danois, Martin Braithwaite. L’ancien joueur du TFC se cherche un point de chute rapidement, lui qui a récemment vu la star polonaise Robert Lewandowski arriver à son poste. D’après Sport, le joueur serait en négociations avancées avec les Blaugranas pour une résiliation de contrat. Lié au club jusqu’en 2024, Martin Braithwaite aimerait être libre sur le marché pour retrouver plus facilement un club compétitif. En Liga, les deux clubs madrilènes, Getafe et le Rayo Vallecano, suivent sa situation de près. L’attaquant dispose également de propositions d’écuries plus exotiques comme Al-Nassr et Al-Shabab en Arabie Saoudite.