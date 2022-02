OL Mercato : Nouvelle offensive pour un milieu de terrain !

Publié par ALEXIS le 10 février 2022 à 18:23

Après sa tentation avortée de recruter Thiago Mendes à l’ OL, l’été dernier, Flamengo est revenu à la charge pour le milieu de terrain.

OL Mercato : Flamengo revient à la charge pour Thiago Mendes

Thiago Mendes est passé tout près d’un transfert de l’ OL à Flamengo l’été dernier. Il était intéressé par un retour dans son pays natal après sa saison 2020-2021 en dents de scie. Finalement, le club brésilien et l’Olympique Lyonnais n’avaient pas trouvé un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert de l’ancien milieu défensif du FC Sao Paulo (au Brésil). Toutefois, la direction du club basé à Rio de Janeiro n’a pas oublié ce dernier. D’après les informations de Inside Gones, « Flamengo est de nouveau intéressé par Thiago Mendes ».

À encore cette source, Flamengo « est entré en contact avec l’ OL, afin de connaître les conditions financières pour commencer des négociations ». Il s’agit évidemment d’une nouvelle offensive brésilienne pour rapatrier le joueur de 30 ans. Bruno Guimarães a certes quitté le club rhodanien, suite à son transfert à Newcastle United cet hiver, mais Lyon a recruté Romain Faivre au Stade Brestois et s’est fait prêter les services de Tanguy Ndombele par Tottenham Hotspur. Thiago Mendes se retrouve de ce fait face à une grosse concurrence dans l’entrejeu où il avait déjà du mal à être régulier aux côtés de Guimarães ou encore de Maxence Caqueret.

Thiago Mendes vaut actuellement 12 M€

Engagé par l’ OL en juillet 2019, Thiago Mendes a couté 22 M€, hors bonus, lors de son transfert du LOSC. Après deux saisons et demie au sein de l’équipe de Jean-Michel Aulas, l’ancien Lillois a vu sa valeur marchande baisser considérablement. Il vaut 12 M€ actuellement sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt et son contrat prend fin en juin 2023. Le natif de Sao Luis totalise 96 matchs sous le maillot des Gones, pour un but marqué et 3 passes décisives délivrées.