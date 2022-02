Barça Mercato : Guardiola prêt à tout pour un crack de Barcelone

Publié par Thomas G. le 11 février 2022 à 11:23

Pep Guardiola est fan d'un joueur du Barça fraichement sorti de la Masia. Le technicien de Man City veut ramener Nico Gonzalez en Angleterre.

Nico Gonzalez vers Manchester City ?

Pep Guardiola veut jouer un mauvais tour à son club de cœur. L’entraîneur catalan veut faire signer une pépite du club qui vient de sortir de la Masia. Le joueur est actuellement sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone. Le jeune Nico Gonzalez a fait ses débuts en équipe première cette année sous les ordres de Ronald Koeman. Depuis l’arrivée de Xavi Hernandez, le milieu de terrain polyvalent de 19 ans continue à grappiller du temps de jeu avec les Blaugranas. Au point de ne plus jouer avec l’équipe réserve du Barça. Le jeune Nico Gonzalez incarne avec Gavi la nouvelle génération de la Masia symbole du renouveau annoncé par le Barça.

Ces performances ont attiré la convoitise de nombreux clubs. Le Bayern et Arsenal sont venus aux renseignements, mais le club le plus intéressé reste Manchester City. Pep Guardiola connaît bien le fonctionnement de la Masia pour y être passé, il est attentif aux matches de Nico. L’entraîneur de Manchester City veut ramener le jeune Espagnol à Manchester pour succéder à Fernandinho qui partira du club en fin de saison. De plus, il veut l’associer à des milieux comme Gundogan, De Bruyne ou encore Rodri pour continuer sa progression et faire de lui l’un des meilleurs milieux du monde.

Le Barça n’a pas dit son dernier mot

Au même titre que son compère Gavi, le jeune Nico Gonzalez est un joueur très convoité que le Barça souhaite conserver. Ainsi, les Catalans veulent prolonger à tout prix son contrat qui s’étend jusqu’en 2024. La différence avec Gavi est que la clause de Nico Gonzalez s’élève à 500 millions d’euros, un montant qui permet au Barça de sécuriser le joueur jusqu’en 2024.

Les Blaugranas savent que leur rédemption passe par cette nouvelle génération dorée de la Masia, qui doit rester au club pour l'aider à remonter la pente. Nico Gonzalez avait déjà prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en 2024, le Barça souhaite le maintenir jusqu’en 2026 pour éviter les assauts de Manchester City.