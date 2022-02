RC Lens Mercato : Un crack du RCL rêve d’un retour à Bordeaux !

Publié par ALEXIS le 11 février 2022 à 17:23

Crack de l’équipe du RC Lens, Jonathan Gradit ne ferme pas la porte à un retour chez les Girondins de Bordeaux, son club formateur.

RC Lens : Gradit, « revenir dans son club formateur, ça fait rêver »

Natif de Talence (en Gironde) et formé à Bordeaux, Jonathan Gradit évoluant sous le maillot du RC Lens depuis la saison 2019-2020. Promu en Ligue 1 avec le club nordiste en mai 2020, il est désormais un crack au sein de l’équipe de Franck Haise. En dehors du capitaine Seko Fofana, le défenseur est le seul joueur du RCL à avoir disputé 22 matches pour autant de titularisations, en 23 journées de championnat. Cependant, il manquera son 2e match de l’exercice 2021-2022, ce dimanche (17h05). Blessé, Jonathan Gradit ne jouera pas contre les Girondins de Bordeaux, au stade Bollaert lors de la 24e journée.

Interrogé par France Bleu Gironde sur un possible retour à Bordeaux pour finir sa carrière, l’arrière central n’exclut pas cette possibilité. « Forcément, quand tu es Bordelais, que tu es issu de ce club et que tu as vécu des émotions comme on a pu le vivre ces dernières années, ça reste dans un coin de ta tête », a-t-il lâché. « Revenir dans ton club où ça n'a pas fonctionné étant jeune, ça fait rêver », a indiqué le N°24 du RC Lens sur la radio.

Le défenseur du RCL ne retournera pas à Bordeaux maintenant

Si Jonathan Gradit doit retourner au FCGB, ce ne sera pas cet été, car il est sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2024. Sa cote est évaluée à 4 millions d'euros sur le marché des transferts. Les Girondins de Bordeaux sont actuellement 19e de Ligue 1 et menacé de relégation en Ligue 2. Les finances du club au scapulaire sont également dans le rouge et il est surveillé de près par la DNCG. Le président Gérard Lopez ne peut donc pas se permettre de recruter Jonathan Gradit actuellement. L'équipe bordelaise a pourtant besoin de renfort défensif, car elle est la pire défense du championnat, avec 58 buts concédés en 23 matches.