OM Mercato : L’Olympique de Marseille répond cash à Alvaro Gonzalez

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2022 à 16:00

Dans une interview accordée à AS, Alvaro Gonzalez a craché ses vérités à l’OM sur sa situation. La réponse du club phocéen n’a pas tardé.

Alvaro Gonzalez vide son sac sur sa situation

Complètement ignoré par Jorge Sampaoli ces dernières semaines, Alvaro Gonzalez s'est exprimé sur sa situation actuelle à l’Olympique de Marseille dans la presse espagnole. Poussé clairement vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, le défenseur central de 32 ans ne comprend pas le comportement du club à son égard. Interrogé par le journal madrilène AS, l’ancien joueur de Villarreal a craché ses quatre vérités à l’entraîneur et aux dirigeants marseillais.

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais, car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ?

Je ne sais pas de quoi je suis victime. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur et même si ça m’a touché, car je suis le 3e capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. À partir de là, ils ont commencé à me rabaisser d’une manière incompréhensible », a expliqué Alvaro Gonzalez. Après la publication de l’entretien de Gonzalez, la direction de l’OM a réagi.

OM Mercato : Le club ne se reproche rien pour Gonzalez

Approché ce samedi par le quotidien régional Le Phocéen, un membre de la direction de l’Olympique de Marseille a répondu à Alvaro Gonzalez. Cette personne a expliqué au quotidien régional que le joueur espagnol est toujours apprécié en interne, mais n’ignorait rien de sa situation en début de saison. Raison pour laquelle Pablo Longoria et les siens ont tout tenté pour lui trouver un nouveau point de chute lors du dernier mercato hivernal afin qu’il ait du temps de jeu. En vain. Au sein du club marseillais, la sortie médiatique du natif de Potes étonne donc plus d’un.

La situation d’Alvaro Gonzalez est donc loin de s’arranger.