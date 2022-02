Montpellier HSC : Après Nicollin, Dall’Oglio inquiet sur la fin de saison

Publié par ALEXIS le 15 février 2022 à 17:15

Le Montpellier HSC est sur une série négative et cela inquiète sérieusement l’entraîneur Olivier Dall’Oglio, avant le déplacement à Lorient, dimanche.

Montpellier HSC : Dall’Oglio inquiet pour l'objectif de la saison

Après avoir flirté avec le podium de Ligue 1, le Montpellier HSC a chuté au classement de la Ligue 1 jusqu’à la 11e place. Plus précisément, l’équipe de Olivier Dall’Oglio a perdu quatre places après sa dernière défaite contre le LOSC au stade de la Mosson (1-0). Avec 34 points pris en 24 journées, les Pailladins ne sont certes pas menacés de relégation, mais ils s’éloignent de leur objectif, à savoir une place en Coupe d’Europe.

En effet, le MHSC a concédé 4 défaites lors de ses cinq derniers matches en championnat. Soit seulement 3 points pris sur 15 possible, en plus d’une élimination en 8e de finale de la Coupe de France à Marseille. De quoi inquiéter l’entraîneur du club héraultais. « On a beaucoup de regrets par rapport au jeu, au classement », a-t-il déclaré sur Prime Video. Notons que le président Laurent Nicollin avait exprimé une grosse inquiétude sur les finances du Montpellier HSC, sur RTL Foot, la semaine dernière.

Le coach du MHSC protège ses joueurs

Avant d’affronter le FC Lorient au stade du Moustoir, Olivier Dall’Oglio a remobilisé son équipe et a passé une consigne ferme. « Les matchs qui arrivent seront importants. On va devoir se redresser en termes de points. Sur le plan mental, il ne faut pas que l’on soit touché par ce qu’il nous arrive. Il faut l’encaisser et se redresser », a-t-il indiqué. Pour finir, le technicien de 57 ans a protégé ses joueurs. « Je ne reproche pas grand-chose à mon équipe. C’est une équipe qui est vaillante, qui est présente et déterminée. Parfois le ballon n’est pas tout à fait rond, il ne tourne pas dans le bon sens. C’est surtout cela », a-t-il expliqué pour défendre les Pailladins.