OM Mercato : L’aveu effroyable de Sampaoli sur son avenir !

Publié par Timothée Jean le 16 février 2022 à 22:46

Avant le match OM-Qarabag en Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli a tenu à répondre aux rumeurs autour de son avenir. L’Argentin n’est pas à l’abri d’un limogeage.

Après une triste élimination en Ligue Europa, puis un deuxième revers cinglant face à l’OGC Nice en Coupe de France (4-1), l'entraîneur Jorge Sampaoli arrive sous pression en Ligue Europa Conférence. Malgré l’actuelle deuxième place de l’OM en Ligue 1, le coach argentin est au centre de vives critiques pour ses errements tactiques. Et en cas de résultat insatisfaisant, ce jeudi soir, face à la modeste équipe du FK Qarabag, sa place sur le banc marseillais pourrait être sérieusement menacée.

Jorge Sampaoli, qui assume sa part de responsabilité dans les récents revers de son équipe, sait en effet que les prochaines échéances seront décisives pour son avenir. Car si les Marseillais ne se qualifient pas pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence, il sera difficile pour lui de conserver son poste à l’ OM. Une réalité qu’a reconnue en personne Jorge Sampaoli, ce mercredi en conférence de presse.

Le technicien argentin a expliqué que son poste pourrait être menacé en cas d’échec. « Sur le fait de survivre, c'est la vie d'un coach de football, car ce sont les résultats qui dirigent. On est jugé sur ça. Si on ne gagne pas, on est coupable de ce qui se passe sur le terrain. On joue donc notre place à chaque match », a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Sampaoli prépare une surprise contre Qarabag

La réception du FK Qarabag sera donc l'un des premiers tests sous pression pour Jorge Sampaoli. Le coach de l’ Olympique de Marseille a tout intérêt à remporter cette rencontre pour s’offrir les portes d’une qualification en huitièmes de finale de la C4. Pour ce rendez-vous, l’entraîneur de l’ OM devrait compter sur Steve Mandanda . En manque de temps de jeu depuis plusieurs semaines, le portier tricolore devrait être titularisé pour ce match.