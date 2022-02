Stade Rennais Mercato : Le SRFC à l'assaut une pépite au milieu !

Publié par Thomas le 18 février 2022 à 15:05

Si cet hiver, le Stade Rennais s'est montré timide sur le mercato, la donne pourrait changer rapidement. Le SRFC suivrait la situation d'un jeune milieu turc.

SRFC : Rennes sur un gros coup en Turquie

Tonitruant l’été dernier, le Stade Rennais avait décidé cet hiver de ne pas recruter davantage, malgré plusieurs départs importants à la CAN. Si Florian Maurice avait un temps évoqué l’idée de renforcer sa défense centrale, avec le départ de Nayef Aguerd en sélection marocaine, Bruno Genesio avait rapidement éteint tout espoir de signature au mois de janvier, indiquant vouloir faire avec ses forces en présence. Une décision qui n’avait pas empêché le club de se séparer de plusieurs jeunes joueurs, comme Matthis Abline (Le Havre), Metehan Güclü (Emmen) ou encore Junior Kadile (Famalicao), tous les trois prêtés.

Mais cette accalmie hivernale n’est que l’arbre qui cache la forêt, le SRFC compte bien révolutionner son effectif pour la saison à venir et aurait déjà ciblé une perle au milieu de terrain, tout droit venue du championnat turc. Comme l’avance le média Transfer Merkezi, les Rouge et Noir auraient offert 2,5 millionsd’euros au club de Sivasspor pour enrôler le jeune milieu Kerem Atakan Kesgin.

Le joyau de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2023 chez l’actuel 11e de Süper Lig, réalise une saison remarquée en Turquie avec déjà 11 rencontres disputées en championnat pour une réalisation. Une montée en puissance qui n’aura pas échappé à Florian Maurice, le directeur sportif breton, souvent à l’affût de jeunes talents et à l'origine de la venue de Dogan Alemdar (Kayserispor) cet été. Malgré cette offensive du Stade Rennais, Sivasspor se serait montré intransigeant sur la somme demandée pour son joyau, refusant les 2,5 millions d'euros proposés par les Rouge et Noir. À en croire la source, le club turc demanderait pas moins de 4 millions d’euros pour Kesgin.

Une arrivée pour pallier aux départs de Bourigeaud et Martin ?

Si le SRFC se met déjà à l’œuvre pour le prochain mercato, c’est en partie car il sait que certains de ses cadres ne seront peut-être plus là la saison prochaine. À commencer par Jonas Martin, dont le contrat court jusqu’en juin prochain et qui n’a toujours pas fait l’objet d’une proposition de prolongation. Titulaire régulier du onze de Genesio cette saison, l’ancien Montpellierain pourrait néanmoins ne pas être retenu par ses dirigeants cet été et quitterait donc la Bretagne libre.

Situation un peu différente pour l’indéboulonnable Benjamin Bourigeaud qui a récemment indiqué vouloir expérimenter un championnat étranger. En fin de contrat en 2023 au Stade Rennais, le milieu de 28 ans pourrait être vendu cet été par le club pour ne pas le voir partir gratuitement la saison suivante.