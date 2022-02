PSG Mercato : Leonardo proche d’un accord intéressant pour l’été

Publié par JEAN-LUC D le 19 février 2022 à 15:37

Outre le dossier Mbappé, Leonardo travaille sur d’autres affaires pour le PSG. Le directeur sportif serait ainsi proche d’un accord intéressant.

Vers un transfert définitif pour Sergio Rico ?

Troisième gardien de but du Paris Saint-Germain, Sergio Rico n’a pas voulu passer toute la saison sur le banc des remplaçants. Désireux d’avoir un temps de jeu régulier, l’ancien portier du FC Séville a rejoint les rangs de Majorque lors du dernier mercato hivernal. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, l’international espagnol de 28 ans a été prêté sans option d’achat à l’actuel 17e de Liga jusqu’à la fin de la saison.

Mais d’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’avenir de Rico pourrait s’écrire du côté de la Serie A la saison prochaine. En effet, le quotidien transalpin explique que le gros salaire du natif de Sevilla ne devrait pas rendre possible son transfert définitif à Majorque, mais la Lazio Rome serait très intéressée par son profil.

Le club italien, qui a plus de moyens que Majorque, voudrait rapidement boucler le dossier avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo. Des négociations entre la Lazio Rome, l’entourage du portier et le PSG seraient ainsi en cours depuis quelques jours. Recruté pour 6 millions d’euros en septembre 2020, Rico va aujourd’hui 5 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui ne constituerait pas un obstacle majeur pour la formation italienne. Et cela tombe bien puisque le principal concerné ne s’opposera pas forcément à un départ.

PSG Mercato : Sergio Rico fait le point sur son avenir

Profitant d’une interview avec le journal Marca, Sergio Rico s’est ouvertement exprimé sur son avenir. Alors que son prêt à Majorque ne comporte aucune option d’achat, le portier formé au FC Séville ne ferme pas la porte à une aventure plus longue dans les Baléares.

« Dans ce qu’on a signé, il n’y a pas d’option d’achat, mais on verra ce qu’il se passera en fin de saison. On s’attend à du mouvement lors du mercato estival. Ce que j’espère, c’est que Majorque reste en première division et je ferai tout mon possible pour ça. Peu importe ce qu’il se passera, je garderai toujours Majorque dans mon cœur », a déclaré Sergio Rico. L’été s’annonce donc chaud pour le PSG, son gardien espagnol et tous es prétendants.

Affaire à suivre…