OM Mercato : Longoria tient sa réponse pour un gros coup en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 20 février 2022 à 18:26

Annoncé à l’ OM, Gerard Deulofeu brille sous le maillot d’Udinese. Mais l’attaquant de Watford pourrait changer d’air à l’issue de la saison.

Gerard Deulofeu ouvre grand la porte pour cet été

Priorité de Jorge Sampaoli du côté de l’Olympique de Marseille durant le mercato hivernal passé, Gerard Deulofeu est finalement retourné à Udinese pour un second prêt de Watford. Cependant, l’attaquant formé au FC Barcelone ne compte pas s’éterniser dans le club italien. Même s’il s’y sent bien avec sa famille. En effet, dans un entretien accordé au magazine Panenka, l’international espagnol de 27 ans a clairement ouvert la porte à un départ pour cet été.

« L'Udinese est une grande équipe, je suis content d'être ici. J'aime beaucoup ce club et ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j'aimerais jouer à nouveau pour une grande équipe. J'ai de grandes attentes et je ne pense qu'à aller de l'avant. Mais je sais qu'avant, pour ça, je dois beaucoup jouer et monter en niveau. Pour le moment, je me concentre sur l'Udinese et nous verrons ce qui se passera dans le futur », a déclaré l’ancien coéquipier de Lionel Messi.

Lié à Watford jusqu’en juin 2024, le natif de Riudarenes pourrait donc faire l’objet d’un transfert à l’issue de la saison. Et d’après les dernières indiscrétions en provenance de l’Italie, l’ OM pourrait avoir une belle ouverture sur ce dossier dans les mois à venir.

OM Mercato : Gerard Deulofeu prêt signer à Marseille ?

Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 21 rencontres de Serie A, Gerard Deulofeu rêve de rejoindre un grand club pour disputer plus souvent des matches de coupes européennes. S'il ne mentionne pas explicitement l’Olympique de Marseille dans son interview, le journal Mundo Deportivo assure que Deulofeu fait du club marseillais l’une de ses destinations favorites en cas de départ l’été prochain.

Et cela tombe bien puisque le média italien précise que Pablo Longoria et les décideurs olympiens sont toujours aux trousses du joueur, qui à son tour aurait avoué à son entourage qu’il aimerait bien rejoindre le groupe de Jorge Sampaoli en Ligue 1. Après avoir échoué avec une offre de 10 millions d’euros en janvier, Longoria pourrait revenir à la charge dans ce dossier à la fin de la saison. Alors qu’Arkadiusz Milik, en froid avec Sampaoli, pourrait changer d’air l’été prochain, Gerard Deulofeu pourrait débarquer sur la Canebière.

Affaire à suivre…