OM : Sampaoli reçoit un sombre avertissement de Qarabag

Publié par Timothée Jean le 23 février 2022 à 11:48

Jeudi, l’ OM affronte le FK Qarabag en Ligue Europa Conférence. Vainqueurs à l'aller (3-1), les hommes de Jorge Sampaoli devront se méfier des Azéris, qui n’ont pas dit leur dernier mot.

Qarabag-OM: Sampaoli sous la menace d'une remontada

L’Olympique de Marseille a réussi son entrée en Ligue Europa Conférence. La semaine dernière, l’ OM s’est imposé à domicile (3-1) face au FK Qarabag, grâce à un doublé de son avant-centre Arkadiusz Milik et un but de Dimitri Payet en toute fin de rencontre. Les Marseillais devront terminer le boulot jeudi soir (18h45) à Bakou en Azerbaïdjan.

Mais prudence, car si les hommes de Jorge Sampaoli ont pris une sérieuse option pour la qualification en 8e de finale, rien n’est encore joué. La modeste équipe de Qarabag garde encore espoir de remonter son handicap de deux buts au match retour. Une remontada difficile à accomplir, mais qui n’est pas impossible aux vues des récentes prestations des Azerbaïdjanais.

Après son match au Vélodrome, la formation de Qarabag a des bases sur lesquelles il faudra travailler en vue de réaliser l’exploit au retour. L’entraîneur du club adverse, Gurban Gurbanov, a d’ailleurs glissé une phrase qui montre que son équipe a déjà commencé à étudier un plan pour renverser l’ OM. « Ce match contre Marseille est très important pour nous (…) on a bien étudié l’adversaire, repéré les points forts, les points faibles », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Gurban Gurbanov prévient déjà à Marseille

La formation de Qarabag ne se présentera donc pas en victime résignée face à l’ OM. Bien au contraire, l’entraîneur Gurban Gurbanov est convaincu que ses troupes ont les ressources nécessaires pour renverser la tendance. Il compte donc jouer sa chance face aux Marseillais, ce jeudi soir. « À Marseille, il y a beaucoup de joueurs très forts, un entraîneur qu’on connaît bien. Mais ça ne change rien pour nous, on va jouer, on va donner notre maximum. J’espère que nos joueurs vont montrer leur caractère et que tout ce que je dis, on va pouvoir le montrer sur le terrain », a-t-il ajouté.

L’Olympique de Marseille est donc prévenu. Pour rappel, il faudra au minimum que Qarabag marque trois fois sans encaisser de but pour parvenir à renverser l’Olympique de Marseille. Autant dire que la tâche s'avère très compliquée.