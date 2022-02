OM Mercaro : Man United en pole pour un crack de Marseille

Publié par Timothée Jean le 23 février 2022 à 13:48

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara va probablement quitter l’ OM à l’issue de la saison. Un cador européen se dégage déjà pour l’accueillir.

OM Mercato : Boubacar Kamara, un départ inévitable

Joueur issu du centre de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara (22 ans) se retrouve à la croisée des chemins. Rester au sein de son club formateur ou changer de direction à la fin de la saison, le milieu de terrain a l'embarras du choix. Et à priori, c'est la seconde option qui devrait être retenue par le jeune milieu de terrain.

Malgré les multiples tentatives de sa direction pour le convaincre de rester, Boubacar Kamara maintient sa position inchangée. Il refuse jusqu’ici de prolonger son bail expirant en juin prochain, car dans le fond, son souhait est de s’engager avec un grand d’Europe à court terme. Cette situation a alors rapidement alerté ses prétendants, qui se bousculent en coulisses pour l'enrôler.

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs annoncent Boubacar Kamara vers un transfert en Serie A, où l’AC Milan serait très intéressé par ses services. Et si le Borussia Dortmund s’est récemment invité dans la bataille pour sa signature, le minot marseillais semble se diriger vers une autre destination.

Boubacar Kamara finalement vers Manchester United

Journaliste du Telegraph, Mike McGrath s’est en effet penché sur le dossier Boubacar Kamara et apporte des révélations inédites. Selon le confrère, il ne fait aucun doute que le milieu défensif va rebondir en Premier League la saison prochaine. Et pour cause, l’AC Milan, un temps sur le coup, se tournerait désormais vers d’autres cibles, Sven Botman et Renato Sanches du LOSC.

Après une tentative manquée, l'Atlético Madrid se serait également retiré du dossier. Résultat des courses ? Boubacar Kamara devrait prendre la direction de l’Angleterre, où Manchester United semble à présent en pole position pour l’attirer. Toujours selon la source, le crack de l' OM n’est pas insensible au projet des Red Devils, même si pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Les négociations entre les deux parties devraient s’intensifier dans les semaines à venir.