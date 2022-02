PSG Mercato : Les Saoudiens sur un coup énorme au Paris SG !

Publié par Thomas le 23 février 2022 à 12:48

Omniprésente sur la sphère football, l'Arabie Saoudite pourrait frapper un très gros coup au PSG cet été et enlever une belle épine du pied à Leonardo.

PSG Mercato : Newcastle prêt à aider Leonardo dans son dégraissage

Nouveau club le plus riche de la planète depuis son rachat par le Fonds d’Investissement Privé saoudien (PIF), Newcastle voit désormais les choses en grand et projette cet été de révolutionner son effectif. Au milieu de Manchester United, Chelsea ou encore Liverpool, les Magpies comptent rivaliser avec les plus grands cadors anglais, voire d’Europe pour les saisons à venir, bien aidés par une enveloppe financière presque illimitée.

Après les signatures de Kieran Trippier et Bruno Gumaraes, les Saoudiens veulent désormais parfaire leur secteur offensif et auraient des vues au Paris Saint-Germain. D’après le Telegraph, les dirigeants de Newcastle planifieraient de passer à l’action cet été pour recruter Mauro Icardi. L’attaquant argentin, poussé vers la sortie par Leonardo depuis plusieurs mois, ne devrait pas s’éterniser davantage au PSG et pourrait bien rallier la Premier League.

Les Magpies seraient prêts à débourser pas moins de 40 millionsd’euros, plus de gros bonus pour attirer l’ancien joueur de l’Inter. Le média affirme qu’en interne, le club anglais considère Icardi comme une potentielle relève à Alan Shearer, légende de Newcastle du début des années 2000. Pour rappel, l’actuel 17e de Premier League a également ciblé d’autres joueurs de Ligue 1 pour renforcer son attaque, comme Hugo Ekitike (Stade de Reims) ou alors la pépite Bamba Dieng de l’ OM.

Un dossier proche de se boucler pour Paris

Fortement pointé du doigt pour sa mauvaise gestion des départs à Paris SG, Leonardo aura l’occasion de se rattraper cet été avec l’épineux dossier Mauro Icardi. Déjà proche de rallier la Serie A cet hiver, l’international argentin était finalement resté au PSG, et ce malgré des propositions insistantes de la Juventus de Turin.

Sous contrat jusqu'en 2024 chez les Rouge et Bleu, le natif de Rosario serait, en plus de Newcastle, récemment apparu dans le viseur de Diego Simeone à l’Atlético Madrid. Une opération dégraissage qui pourrait se réaliser plus tôt que prévu comme l’avance Todofichajes, qui dévoile que Wanda Nara, femme et agent du joueur argentin, serait en négociations avancées avec Leonardo pour s’accorder sur une vente de l’attaquant parisien, de quoi entrevoir un dénouement prochainement.