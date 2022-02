RC Lens Mercato : Officiel, un gros départ et une signature actés !

Publié par ALEXIS le 23 février 2022 à 14:18

Un employé emblématique du RC Lens a annoncé son départ officiel du club, dans un courrier. Il a décidé de partir à la fin du mois de février.

RC Lens : L’intendant Jérôme Lepagnot quitte le RCL fin février

À partir de la fin de ce mois de février 2022, Jérôme Lepagnot ne sera plus à son poste au RC Lens. L’historique intendant des Sang et Or a décidé de quitter le club dès la fin du mois, après de bons et loyaux services. C’est un gros départ du RCL, car ce dernier occupe la fonction depuis 26 ans, tant dans les catégories de jeunes que dans les groupes professionnels. Homme de l’ombre, il était là évidemment lors du titre de champion de France du RC Lens en 1998, sous l’ère de l’entraîneur Daniel Leclercq (1997-1999).

« Je retiendrai de cette période des moments extraordinaires, de très grandes joies, mais aussi des déceptions dans un club unique, qui restera cher à mon cœur. Ne jamais oublier d’où on vient… Les femmes et les hommes passent : seul le Racing est éternel », a-t-il écrit dans un courrier. Le départ de Jérôme Lepagnot serait « un choix à la fois personnel et professionnel ».

Nexans, nouveau partenaire officiel du Racing Club de Lens

En marge de l’annonce du départ de ce grand nom du club nordiste, le Racing Club de Lens a officialisé la signature avec un nouveau partenaire. Il s’agit de Nexans, désormais partenaire officiel des Lensois. « Le club est fier de compter Nexans, acteur énergétique mondial, parmi ses partenaires. Nexans et le RC Lens se sont trouvés de nombreuses valeurs communes telles que : le respect, la solidarité ou encore l’engagement, qui sont chères aux deux entités. Nexans électrifiera le RC Lens et lui donnera l’énergie nécessaire pour continuer cette saison ! », a indiqué le RCL.

Arnaud Pouille, Directeur général des Sang et Or a lui déclaré : « Ce rapprochement est particulièrement porteur de sens. Quand on visite le site de Lens, fleuron de l’industrie locale, on est tout de suite imprégné de valeurs fortes -esprit d’équipe, humilité, courage, qui sont assimilables à celles du bassin minier et du Racing. Les salariés de Nexans sont animés par la passion du Racing Club de Lens. J’ai d’ailleurs rencontré beaucoup de supporters du club lors de notre visite de leur site… Nous sommes fiers d’être Lensois et fiers de cette union entre deux emblèmes régionaux ! »