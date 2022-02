OM : Longoria met la pression sur Sampaoli avant Qarabag

Publié par Timothée Jean le 24 février 2022 à 16:12

Avant le match retour de l’ OM face à Qarabag en Ligue Europa Conférence, ce jeudi, le président marseillais a adressé un message fort à son entraîneur Jorge Sampaoli.

OM : Longoria avec des ambitions élevées à Marseille

C’est le jour J pour l’ Olympique de Marseille. Ce jeudi soir à 18h45, l’ OM se déplace sur la pelouse de Qarabag dans le cadre des 16e de finale de la Ligue Europa Conférence. Après sa belle performance au match aller (3-1), le club phocéen a l’occasion de se qualifier pour le tour suivant de la compétition. Ce serait aussi l’occasion pour l’ OM de se sortir d'une passe difficile.

Dans le dur depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille peine à enchaîner. Le revers à domicile face à Clermont (2-0) et la terrible élimination en Coupe de France ont démontré que cet OM était encore loin de ses ambitions. Le mécontentement d’Arkadiusz Milik et le coup de gueule de Dimitri Payet soulignent également les fractions en interne.

Interviewé par Le Figaro,Pablo Longoria a donc tenu à mettre les points sur les i avant ce déplacement important à Qarabag. Le dirigeant espagnol a réitéré ses ambitions élevées pour l’Olympique de Marseille. Si son club occupe actuellement la 2e place de Ligue 1 avant un point d’avance sur son premier poursuivant, l’OGC Nice, le président marseillais a insisté sur l’importance de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. « La chose la plus importante est de stabiliser le club (…) La stabilité passe par une qualification systématique en Coupe d’Europe et plus généralement en Ligue des champions, c’est là où est l’argent dans le football. »

Longoria veut remporter des titres à Marseille

Après une campagne européenne décevante cette saison, l’Olympique de Marseille a occasion de se relancer avec le match contre Qarabag en Ligue Europa Conference. Une nouvelle compétition européenne que Pablo Longoria ne prend pas à la légère. Le président marseillais est déterminé à remporter des titres - européens et/ou nationaux- car cela fait partie de l’identité même de Marseille.

« On veut gagner des coupes et des titres. C’est dans l’ADN de ce club, de son histoire. Tu dois remporter des trophées, c’est important », a-t-il conclu. Une manière donc de mettre la pression sur Jorge Sampaoli et ses hommes avant la rencontre face à la modeste équipe de Qarabag. Le président Pablo Longoria le sait et compte faire en sorte que la fin de saison soit optimale pour Marseille.