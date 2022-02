OM Mercato : Longoria s’attaque à une pépite de Montpellier !

Publié par Timothée Jean le 24 février 2022 à 18:12

Auteur d'un mercato ambitieux cet hiver, l' OM se projette sur l'été prochain et envisagerait d’attirer un milieu de terrain de Montpellier.

OM Mercato : Longoria fonce sur un jeune milieu de MHSC

Pablo Longoria ne manque pas d'idées. Malgré un budget mercato très limité, le président de l’ Olympique de Marseille est parvenu à boucler la signature de quatre renforts importants cet hiver. Désormais, le dirigeant de l’ OM se projette sur l’avenir, tout en continuant d’observer le marché des transferts à la recherche de nouvelles recrues pour la saison prochaine. Et aux dernières nouvelles, le président de l’ OM envisagerait de boucler l’arrivée d’une pépite en provenance de Montpellier HSC.

Selon les indiscrétions de Diego Martel, ancien journaliste sportif de L’Équipe et RMC Sport, les dirigeants phocéens suivent avec une attention particulière l’ascension de Joris Chotard au MHSC. Issu du centre de formation montpelliérain, le milieu de terrain de 20 ans enchaîne de belles prestations en Ligue 1. Des performances qui séduisent. Si pour l’instant, l’ OM n’est pas encore passé à l’action en vue de sa signature, la situation risque néanmoins d’évoluer en fonction du dossier Boubacar Kamara.

[tweet id=1496784288347574274"]

Joris Chotard pour remplacer Boubacar Kamara ?

En effet, le Minot marseillais ne devrait pas prolonger son contrat expirant en juin prochain avec l’ OM. Malgré les multiples propositions de sa direction, Boubacar Kamara campe toujours sur sa position. Sauf un énorme retournement de dernière, le jeune milieu de terrain polyvalent va s’en aller en tant que joueur libre à l’issue de la saison.

En attendant son départ, le dauphin du PSG se doit de préparer l'avenir du mieux possible. Et plusieurs noms commencent déjà à sortir et sont présentés comme les potentiels remplaçants de Boubacar Kamara. À l'image de Jordan Veretout de l’AS Rome, Joris Chotard serait également l’une des pistes étudiées à Marseille. Toutefois, il convient de prendre cette information avec des pincettes.