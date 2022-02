PSG Mercato : Neymar reçoit une réponse explosive pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 24 février 2022 à 23:42

Lié au PSG jusqu’en juin 2025, Neymar se verrait bien en MLS. Le patron de la Ligue nord-américaine a répondu à l’appel du pied du Brésilien.

Neymar confirme ses envies de départ et rêve de la MLS

Débarqué au Paris Saint-Germain en août 2017 contre une enveloppe historique de 222 millions d’euros, Neymar n’a pas dernièrement caché qu’il aimerait bien évoluer aux États-Unis avant de terminer sa carrière. « Oui, j'ai essayé de revenir au Barça. On a tout tenté, mais ça n'a pas été possible. Mais je suis heureux, Leo a eu la possibilité de venir ici », a déclaré Neymar, lors d'un Live avec son compatriote Ronaldo sur la plateforme Twitch avant d’annoncer la couleur pour la suite de sa carrière.

« Revenir au Brésil à la fin de ma carrière ? Je ne sais pas... J'ai quelques doutes à ce sujet. Je ne sais pas si je rejouerai un jour au Brésil. J'aimerais bien jouer aux États-Unis en fait. J'aimerais bien y jouer au moins une saison. Pourquoi ? Premièrement, parce que la saison est plus courte là-bas, donc je pourrais avoir trois mois de vacances (rires) », a précisé le protégé de Mauricio Pochettino. Après Santos, le FC Barcelone et le Paris SG, le natif de Mogi das Cruzes pourrait donc découvrir la Major League Soccer, David Beckham ayant déjà manifesté son souhait de le recruter à l’Inter Miami. Cependant, le patron du championnat américain n’a pas vraiment apprécié les propos de la star parisienne.

PSG Mercato : Le patron de la MLS fixe ses conditions à Neymar

Le patron de la MLS n’a pas aimé la sortie médiatique de Neymar sur son institution. Profitant de son passage devant la presse mercredi soir, Don Garber a ouvertement répondu au numéro 10 du Paris Saint-Germain que la Major League Soccer entend désormais attirer des joueurs prometteurs et non des footballeurs en fin de cycle.

« Nous n'avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière, car il a décidé qu'il voulait prendre sa préretraite en MLS. S'ils ne viennent pas ici pour jouer et contribuer de manière significative à nos équipes et à notre ligue, respecter le championnat et ses fans, alors nous ne voulons pas d'eux », a prévenu le dirigeant américain. Neymar sait donc ce qui lui reste à faire s’il compte vraiment réaliser son rêve de jouer en MLS un jour.