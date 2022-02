ASSE : Une recrue livre le secret de la victoire contre le PSG

Publié par Ange A. le 25 février 2022 à 09:33

Recruté cet hiver, Éliaquim Mangala s’est exprimé en marge du périlleux déplacement de l’ ASSE ce samedi à Paris en Ligue 1.

Mangala croit aux chances de l’ ASSE contre le PSG

Un gros obstacle se dresse sur le chemin de l’AS Saint-Étienne dans la quête de son maintien. Samedi, l’ ASSE se rend au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain. Un rendez-vous sur lequel s’est projeté Éliaquim Mangala. Le défenseur arrive libre cet hiver croit aux chances des Verts face à Paris et sa horde de star. L’ancien Cityzen estime notamment qu’il faudra s’appuyer sur les valeurs mentales et collectives pour infliger une deuxième défaite de rang au PSG. Les Parisiens restent sur un revers contre le FC Nantes (3-1). « Je suis dans une optique où, malgré les forces individuelles, je crois en notre collectif […] Ce sont des matchs que tout le monde a envie de jouer […] La motivation vient plus naturellement. On se concentre sur ce que, nous, on a à faire. C’est le plus important », a indiqué le Stéphanois au micro de France Bleu.

Les clés pour assurer le maintien de Saint-Étienne

Ce déplacement au Parc s’avère crucial dans l’opération maintien de Saint-Étienne. Éliaquim Mangala en appelle à l’implication de tous et à la solidarité au moment où l’ ASSE doit atteindre ce modeste objectif. Contre Paris, il sera donc question pour les Verts d’afficher les mêmes valeurs que depuis quatre matchs. Les hommes de Pascal Dupraz sont en effet invaincus depuis quatre rencontres de championnat (trois victoires et un nul). « La cohésion pourra nous aider à nous maintenir. Le groupe vit bien. Chacun doit comprendre que c’est le groupe qui est important […] Ce côté mental est important. Quand on est menés contre Montpellier, Clermont, Strasbourg et qu’on revient, ça montre qu’on est plein de ressources. Ça fait qu’on arrive à avoir des résultats. On peut faire de grandes choses sur la fin de saison », note le défenseur stéphanois.