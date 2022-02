MHSC-SRFC : Les compos tombent, le Stade Rennais envoie du lourd !

Publié par Thomas le 25 février 2022 à 11:33

Rencontre cruciale pour le Stade Rennais ce soir en match d'ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Découvrez les compos de ce MHSC-SRFC.

SRFC : Doku de retour, Tait toujours absent

Impressionnant de maîtrise lors du match aller, le Stade Rennais se déplace ce vendredi à Montpellier pour une rencontre déterminante pour la course à l’Europe. 5es de Ligue 1, les Rouge et Noir ont l’occasion ce soir de passer devant le RC Strasbourg au classement et se rapprocher du trio de tête. De leur côté, les Montpeliérains (9es) doivent impérativement obtenir un résultat à la Mosson s’ils ne veulent pas tirer un trait définitif sur les places européennes.

Une rencontre importante donc pour les deux clubs, qui devront néanmoins composer sans plusieurs forces vives. Chez les Héraultais, Olivier Dall’Oglio sera privé de son roc en défense, Mamadou Sakho, mais aussi du latéral Mihailo Ristic et Stephy Mavididi, absent depuis la victoire contre l’AS Monaco le 23 janvier dernier. À Rennes, Bruno Genesio a déploré en conférence de presse l’absence de Flavien Tait, malgré un récent retour aux entraînements. L’ancien angevin pourrait faire son grand retour contre Angers le week-end prochain. Les recrues estivales Kamaldeen Sulemana et Loïc Badé sont eux aussi forfaits pour une durée indéterminée, s’ajoutent à cela les absences de Lesley Ugochukwu, Jérémy Gélin et Lorenz Assignon.

Le Stade Rennais pourra néanmoins compter sur un retour bienvenu en attaque, celui de l’attaquant belge Jérémy Doku. Si le Diable Rouge n’est pas attendu pour débuter la rencontre, son apport en fin de match pourrait être déterminant pour les Bretons.

Un 4-3-3 comme à l’aller pour le Stade Rennais ?

Coutumier ces dernières semaines du 4-4-2, notamment pour compenser l’absence de Flavien Tait au milieu de terrain, le SRFC pourrait ce soir renouer avec le 4-3-3, comme lors du match aller. Impérial sur ses terres, le Stade Rennais avait dominé la rencontre de bout en bout, asphyxiant les rares conservations montpelliéraines. Une hégémonie à mettre notamment au crédit du système de jeu à trois milieux mis en place par Bruno Genesio, recette du succès de Rennes à ce moment de la saison. Contre le MHSC ce soir, l’entraîneur breton devrait reconduire quasiment la même équipe qu’à l’aller, excepté Flavien Tait qui sera remplacé par Baptiste Santamaria.

Compo probable du SRFC :

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré (C), W. Omari, N. Aguerd, B. Meling

Milieux de terrain : B. Santamaria, J. Martin, L. Majer

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier

Compo probable du MHSC :

Gardien : J. Omlin

Défenseurs : A. Souquet, N. Cozza, Thuler, A. Oyongo

Milieux de terrain : J. Chotard, T. Savanier (C), J. Ferri

Attaquants : E. Wahi, V. Germain, F. Mollet