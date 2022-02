OL Mercato : Une recrue vide son sac après son transfert à Lyon

Publié par Ange A. le 26 février 2022 à 10:35

Arrivé à l’ OL lors du mercato d’hiver, Romain Faivre s’est confié sur sa signature ainsi que sur ses ambitions pour l’avenir.

Romain Faivre, les dessous de sa venue à l’ OL

L’Olympique Lyonnais a signé deux jolis coups lors du dernier mercato d’hiver. L’ OL est parvenu à rapatrier Tanguy Ndombélé en galère à Tottenham. Le milieu de terrain est prêté avec option d’achat par les Spurs. Lyon s’est également offert les services d’un jeune prometteur en la personne de Romain Faivre. La direction des Gones a misé 15 millions d’euros pour le transfert de Faivre en provenance de Brest. Interrogé par Le Progrès, le milieu offensif a livré les coulisses de sa signature. « Lyon s’intéressait à moi depuis mon arrivée à Brest, mais je laissais mes représentants s’en occuper. Là, ils ont rencontré Bruno [Cheyrou] et M. Ponsot, en vue d’un transfert cet été. Le transfert de Bruno Guimarães a facilité les choses dès cet hiver », confie le néo-lyonnais.

Les ambitions de Faivre avec Lyon

Dans sa sortie, l’ancien meneur de jeu du Stade Brestois s’est également confié sur ses défis avec l’Olympique Lyonnais. En trois rencontres avec l’ OL, Romain Faivre ne s’est pas encore montré décisif. Pas de quoi l’inquiéter. « Je suis venu ici pour jouer car Lyon m’a recruté pour mes qualités. Il faut montrer ce qu’on sait faire, sur le terrain, rien ne change […] Je sais que je vais monter en puissance, me libérer de plus en plus », prévient le milieu de 23 ans.

International U21 tricolore, Romain Faivre espère également passer un cap suite à sa signature à Lyon. Il ne s’interdit pas de rêver de l’équipe de France séniore. « Forcément, je l’ai dans un coin de ma tête. Lyon est réputé pour emmener ses meilleurs joueurs en équipe de France. Il faut avoir des ambitions, sans brûler les étapes. Si je fais de très bonnes performances en club, l’occasion peut se présenter, on ne sait jamais de quoi demain sera fait », note-t-il.