FC Nantes Mercato : Tottenham prépare un gros deal au FCN !

Publié par Timothée Jean le 26 février 2022 à 16:06

En quête de renfort pour 2022, la direction de Tottenham envisage de frapper un joli coup du côté du FC Nantes. Mais les Spurs devront faire vite.

FC Nantes Mercato : Tottenham s’attaque à Alban Lafont

Cet été, il faut s’attendre à de grands changements à Tottenham. Si de gros départs sont annoncés pour le prochain mercato, les Londoniens ne devraient pas hésiter à sortir le chéquier pour faire venir de nouveaux renforts. Depuis quelques semaines, un retour de Gareth Bale est notamment évoqué à Tottenham. Mais le buteur gallois du Real Madrid n’est pas le seul visé par les Spurs.

L’entraîneur Antonio Conte, qui attend à de nouveaux renforts, aimerait bien attirer un nouveau gardien de but. Et selon les informations de Fichajes, l’une des pistes étudiées en interne mènerait à Alban Lafont. Après des débuts difficiles au FC Nantes, le jeune portier français est monté en puissance sous le maillot nantais. Brassard de capitaine au bras, le gardien de but de 23 ans réalise une bonne saison au point d’éveiller la convoitise de plusieurs cadors européens.

Alban Lafont, future doublure d’Hugo Lloris ?

Pour l’heure, Hugo Lloris n’est pas menacé d’un départ à Tottenham. Le capitaine des Spurs a récemment plongé son contrat jusqu’en juin 2024 avec les Spurs. Pourtant, le gardien de but français est à un âge avancé (35 ans). S’il demeure toujours le numéro 1 dans les buts des Spurs, la direction de Tottenham souhaiterait plus que jamais attirer sa doublure. C’est dans ce cadre que le nom d’Alban Lafont aurait été coché.

Mais ce dossier s’annonce très difficile, car d’autres grands clubs s’activent pour s’offrir les services du Nantais. Arsenal et le FC Barcelone seraient sur ses traces. Une rude concurrence qui risque de faire grimper les enchères pour le portier du FC Nantes. Ce qui permettrait par la même occasion aux Canaris de renflouer leurs caisses avec un joli chèque en vue. La valeur marchande d’Alban Lafont est estimée à environ 10 millions d’euros, selon Transfermarkt.