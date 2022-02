Barça Mercato : Le Barça s'immisce sur le marché des gardiens

Publié par Thomas G. le 11 février 2022 à 09:48

Le Barça a dressé une liste de gardiens susceptible de signer en Catalogne l'été prochain. Le club culé cherche une alternative à Marc-André ter Stegen.

Short-list de Gardiens au Barça

Le FC Barcelone a une short-list de gardiens digne de l’équipe. Cette liste est composée de 5 gardiens dont 1 expérimenté et 4 gardiens plus jeunes et plus prometteurs. Dans cette liste de gardiens, on trouve deux gardiens français.

En effet sur cette liste, il y a Yassine Bounou (30 ans) le gardien marocain de Séville, Illan Meslier (21ans) le gardien français de Leeds, Alban Lafont (23 ans) le gardien français de Nantes, de Maarten Vandevoordt (19 ans) le gardien belge de Genk et de Bartomiej Dragowski (24 ans) le gardien polonais de la Fiorentina.

Ce sont donc cinq très grands gardiens par la taille, ils font tous plus d’1m90. Le choix Yassine Bounou mettrait directement le gardien marocain en concurrence avec Marc-André ter Stegen tandis que les quatre autres choix seraient plus un accompagnement pour préparer la succession de l'international allemand de 29 ans. En effet, l'actuel portier titulaire des Blaugranas pourrait aider son successeur pour le préparer à devenir numéro 1 dans le futur.

De plus, une solution interne pourrait être privilégiée selon le média espagnol Sport, Iñaki Peña (22ans) formé à la Masia et prêté à Galatasaray pouvant devenir numéro 2 derrière Ter Stegen.

La paire Ter Stegen-Neto menacée

Les Blaugranas ont fait cette liste pour trouver une alternative à Ter Stegen souvent blessé. De plus, le but est aussi de se séparer du deuxième gardien Neto qui a un très gros salaire, le Barça souhaite poursuivre sa politique de réduction de la masse salariale. Le salaire du gardien brésilien de 32 ans poserait problèmes aux clubs intéressé par son profil, Neto se rapproche d’un départ, car cet été il ne lui restera plus qu’une année de contrat.

La paire des Ter Stegen-Neto vit donc ses dernières heures en Catalogne cet été, les choses vont bouger. Ter Stegen, garde la confiance des dirigeants du Barça et de Xavi, le gardien allemand est sous contrat jusqu’en 2025 avec le Barça. Néanmoins, ses blessures à répétitions et son genou récalcitrant inquiètent certains dirigeants catalans qui se veulent pragmatiques. Cette liste montre que le FC Barcelone cherche un meilleur remplaçant que Neto si Ter Stegen est blessé. Dans le même temps, les Catalans prépare l’avenir du club avec des jeunes gardiens à fort potentiel.