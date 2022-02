PSG Mercato : Le Qatar prépare une surprise colossale pour l’été

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2022 à 19:52

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé l’été prochain. Mais le Qatar s’active également pour renforcer l’effectif du club de la capitale.

Le Paris SG étudie la piste N’Golo Kanté

Pour beaucoup d’observateurs, en dehors de Marco Verratti, tous les autres milieux de terrain de l’effectif de Mauricio Pochettino n’ont pas le niveau pour évoluer au Paris Saint-Germain. Pour le prochain mercato estival, les dirigeants parisiens ont donc pour objectif de renouveler ce secteur de jeu. Dans son édition de samedi, le tabloïd britannique The Telegraph indique que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo rêvent toujours de recruter N’Golo Kanté.

Et avec la situation actuelle de l’international français de 30 ans à Chelsea, le club de la capitale aurait prévu de lancer une offensive pour tenter de le déloger lors du prochain mercato estival. L’ancien milieu de terrain du SM Caen n’étant plus qu’à un an de la fin de son contrat chez les Blues. Arrivé en juillet 2016 en provenance de Leicester contre un chèque de 35,80 millions d’euros, le Champion du Monde 2018 reste une référence mondiale à son poste et sa signature permettrait au PSG de régler définitivement la succession de Thiago Motta dans le rôle de sentinelle. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : une affaire complexe pour le Paris SG

D’après le média anglais, N'Golo Kanté pourrait bien débarquer au Paris Saint-Germain au terme de l’exercice en cours. Après plusieurs tentatives vaines, l’actuel leader de Ligue 1 pourrait finalement avoir la chance de s’offrir les services du natif de Paris. En effet, l’international tricolore aurait la possibilité de s’en aller cet été, alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023.

Un retour en France est notamment évoqué du côté de la capitale. Une offensive serait même prévue dans les mois à venir et la direction parisienne envisagerait de faire une grosse offre aux dirigeants du club londonien ainsi qu’au joueur lui-même. Ce dimanche, le Mirror confirme que le Paris Saint-Germain serait à nouveau déterminé à s’attaquer au dossier Kanté l’été prochain.

Plutôt que Tanguy Ndombele, prêté par Tottenham à l’OL, le protégé de Thomas Tuchel serait très apprécié par le board parisien. Toutefois, la publication britannique précise que le fair-play financier pourrait empêcher cette opération. Sans compter que l’interdiction de recrutement, qui frappe Chelsea, pourrait également contraindre la formation londonienne à bloquer le départ de Kanté qui ne devrait pas faire de vague pour réclamer son départ.