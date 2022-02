PSG Mercato : Succession Mbappé, le Qatar prépare un gros chèque

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2022 à 21:53

Avec la situation de Kylian Mbappé, le PSG pourrait frapper très fort sur le marché des transferts. Le Qatar serait prêt à sortir le chéquier.

Haaland, une opération à 200M€ dans les tuyaux

Si Kylian Mbappé a redonné de l’espoir aux supporters du Paris Saint-Germain en assurant qu’il visait désormais le record de buts d’Edinson Cavani, et donc une prolongation, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’activent déjà sur le marché dans l’éventualité de lui trouver un successeur. Dans cette quête, les dirigeants parisiens seraient enclins à investir une fortune pour attirer Erling Haaland. D’après Ok Diario, le Qatar aurait expressément demandé à Nasser Al-Khelaïfi de faire ce qu’il faut pour mettre la main sur le numéro 9 du Borussia Dortmund.

Le média espagnol indique donc que le président du club de la capitale serait ainsi disposé à signer plusieurs chèques d’un montant global de 200 millions d’euros pour recruter le Cyborg norvégien. Cette somme comprendrait bien évidemment les 75 millions d’euros de sa clause libératoire que le PSG serait prêt à augmenter à 100 millions. Le reste de l’argent devrait servir pour les différentes commissions liées à cette opération.

PSG Mercato : Erling Haaland a pris sa décision !

Dans le collimateur de presque tous les grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain pour la succession de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland ne devrait pas rester au Borussia Dortmund à l’issue de la saison. Débarqué en janvier 2020 contre une enveloppe de 20 millions d’euros, l’international norvégien a tranché en ce qui concerne la suite de sa carrière.

En effet, à en croire les informations glanées par le média Ok Diario, l’ancien buteur du RB Salzbourg ne souhaite pas rester une année de plus chez les Borussen, comme le souhaitait Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui avait demandé au joueur de patienter jusqu’en juin 2023 pour venir au Santiago Bernabeu. Malgré un contrat courant jusqu’en 2024, le natif de Leeds et son entourage estiment que l’heure du départ vers un club plus huppé a sonné. Reste maintenant à savoir qui du PSG, du FC Barcelone, de Manchester United, du Real Madrid et de Manchester City parviendra à arracher sa signature.

Affaire à suivre donc…