PSG Mercato : Un gros départ bientôt finalisé au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 28 février 2022 à 15:11

Un an seulement, puis s’en va ? Débarqué librement l’été dernier, Sergio Ramos pourrait déjà faire ses valises et quitter le PSG en fin de saison.

Mauricio Pochettino et le problème Sergio Ramos à régler

En fin de contrat le 30 juin dernier, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. En quittant son club de coeur après seize années de bons et loyaux services, le défenseur central espérait prouver qu’il peut encore évoluer au plus haut niveau malgré ses 35 ans révolus. Seulement, après six mois en Ligue 1, le bilan est fortement contrasté pour l’ancien capitaine des Merengues.

Auteur de cinq petites apparitions sous ses nouvelles couleurs, Sergio Ramos est régulièrement en proie à des blessures musculaires comme si son corps ne répondaient plus aux exigences du haut niveau. À tel point que selon les informations du média espagnol El Confidencial, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino perdrait patience avec le champion du monde 2010. Alors que Ramos n'arrive pas à enchaîner les matches depuis son arrivée, le coach argentin de l’écurie parisienne prendrait déjà son cas pour un problème à régler par la direction. Cela tombe bien puisqu’un club serait déjà prêt à aider le PSG à se débarrasser de lui.

PSG Mercato : Un club de MLS prêt à récupérer Sergio Ramos

En difficulté au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos fait encore rêver certains clubs. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023, l’international espagnol pourrait ainsi faire ses adieux à la Ligue 1 dans les mois à venir. Ce lundi, le site Foot Mercato révèle qu’une franchise de la Major League Soccer, en occurrence Los Angeles Galaxy, serait intéressée par une arrivée de Sergio Ramos.

Estimé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo pourrait ainsi rapporter quelques millions d’euros au Paris SG. Reste maintenant à savoir si le club parisien et le joueur voudront se séparer juste un an après leur collaboration.