OM Mercato : Coup dur pour une recrue de l’Olympique de Marseille

28 février 2022

Après son match nul contre Troyes (1-1) l’ OM a reçu une mauvaise nouvelle en provenance de la Russie. L’une de ses recrues estivales s’est blessée.

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Sa future recrue, le défenseur central Samuel Gigot (28 ans), s'est blessée ce samedi lors du choc entre son équipe, le Spartak Moscou, et le CSKA Moscou. Le défenseur tricolore a été contraint de céder sa place dans les derniers temps de la rencontre.

Si la gravité de sa blessure n’est pas encore précisée, Samuel Gigot semble d’ores et déjà incertain pour la prochaine rencontre de son équipe face au Kouban Krasnordan en Coupe de Russie. Certaines sources vont plus loin et n’écartent pas l’hypothèse d’une « blessure diplomatique », en raison de la situation actuelle en Russie, engagée dans la crise ukrainienne. D'ailleurs, la formation russe vient d'être exclue de l'édition 2021-2022 de la Ligue Europa par l'UEFA suite à l'invasion militaire russe en Ukraine. L'instance européenne a annoncé sa décision par le biais d'un communiqué commun avec la FIFA ce lundi.

Samuel Gigot attendu à Marseille l’été prochain

Rappelons que Samuel Gigot arrive en fin de contrat avec le Spartak Moscou. Le défenseur central a déjà disputé 27 rencontres pour un but et une passe décisive, toutes compétitions confondues. Il dispute donc ces derniers mois avec le club russe, puisqu’il va rejoindre l’ OM lors du prochain mercato. Sa signature à l’Olympique de Marseille est déjà réglée entre les différentes parties.

Lors du dernier mercato hivernal, la direction de l’ OM a officialisé l'arrivée de Samuel Gigot pour cet été. Le défenseur français de 28 ans avait effectué le voyage à Marseille afin de parapher son nouveau bail. Il a fait l'objet d'un « transfert définitif immédiat », a annoncé le club phocéen. Il va terminer la saison au Spartak Moscou sous la forme d’un prêt avant de faire son retour en Ligue 1. Passé par La Gantoise ou Courtrai en Belgique, l'ancien joueur d'Arles-Avignon évolue depuis 2018 en Russie.