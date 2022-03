PSG Mercato : L’offre de Doha pour N’Golo Kanté est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 01 mars 2022 à 07:03

Lié jusqu’en juin 2023, N’Golo Kanté pourrait quitter Chelsea cet été. Toujours intéressé par le joueur, le PSG préparerait déjà son offre.

Le PSG veut rapatrier N’Golo Kanté en Ligue 1

À côté de l’épineux dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, y compris sa probable succession, le Paris Saint-Germain travaillerait également sur la piste menant à N’Golo Kanté. À un an de la fin de son engagement avec Chelsea, le milieu de terrain français serait toujours dans le collimateur des hauts dignitaires du PSG, selon le média italien TMW.

Désireux de s’attacher les services d’un milieu box to box, un profil à la Thiago Motta, le club de la capitale aimerait rapatrier l’ancien pensionnaire du SM Caen. Un dossier pourtant très compliqué, mais le Qatar serait disposé à faire ce qu’il faut afin de convaincre les Blues de laisser filer N’Golo Kanté.

D’autant que le club londonien a pour tradition de ne pas prolonger sur le long terme les joueurs ayant 30 ans révolus. À bientôt 31 ans (29 mars), le Champion du monde 2018 pourrait donc quitter Londres lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, le leader de Ligue 1 serait prêt à casser sa tirelire pour arracher la signature du natif de Paris.

PSG Mercato : Doha prêt à miser 60M€ pour Kanté

Après six saisons passées sous les couleurs de Chelsea et tout raflé à Londres, N’Golo Kanté pourrait être tenté par un autre challenge sous d’autres cieux lors du prochain mercato estival. À en croire le tabloïd britannique The Telegraph, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo surveillent de près la situation de l’ancien joueur de Leicester City et envisageraient sérieusement de formuler une offre à l’issue de la saison.

Dans son édition de lundi, le journal espagnol AS confirme cette tendance en expliquant que le PSG est très attentif aux négociations entre la direction de Chelsea et le clan Kanté en vue d’une possible prolongation. En cas d’échec, le directeur sportif parisien devrait présenter un chèque de 60 millions d’euros aux pensionnaires du Stamford Bridge pour tenter de récupérer le protégé de Thomas Tuchel. Avec à la clé un salaire digne des stars de l’effectif de Mauricio Pochettino.

Affaire à suivre donc…