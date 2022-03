Stade Rennais : Avant Angers, le SRFC acte un renfort de poids !

Publié par Thomas le 02 mars 2022 à 13:47

À l'approche du match SRFC-Angers, le Stade Rennais pourrait se présenter avec l'un de ses hommes forts de la saison au milieu.

SRFC : Flavien Tait de retour dans le groupe

Après sa nette victoire 4-2 contre Montpellier HSC à la Mosson vendredi dernier, le Stade Rennais compte poursuivre sa belle dynamique de victoires initiée contre l’ESTAC le 20 février dernier (victoire 4-1 au Roazhon Park). Peu épargné par les blessures et la Covid-19 depuis le début d'année, Bruno Genesio pourrait se présenter contre le SCO d’Angers ce dimanche avec plusieurs renforts importants.

Via ses réseaux sociaux, le SRFC a fait part du retour de Flavien Tait aux entraînements collectifs, après presque deux mois d’absence. Touché aux adducteurs depuis le match contre le RC Lens début janvier, l’ancien angevin s’entraînait ces dernières semaines en salle à l’écart du groupe professionnel pour parfaire sa récupération. Véritable métronome de l’entrejeu breton, le retour de Flavien Tait aux séances collectives cette semaine est de très bon augure pour la suite de la saison et les prochaines grosses échéances en championnat et en Conférence League. Le club Rouge et Noir a également publié une photo du latéral droit Lorenz Assignon, qui avait manqué les rencontres contre Troyes et Montpellier.

Quel onze pour Genesio face au SCO d'Angers ?

Le retour au bon moment de Flavien Tait dans l’effectif rennais vient bousculer l’entrejeu du Stade Rennais, que ce soit en termes de hiérarchie mais aussi au niveau du dispositif de jeu. Coutumier du 4-4-2 en l’absence du milieu français, Bruno Genesio pourrait revenir au 4-3-3 ce week-end en Ligue 1, en incluant la recrue estivale Lovro Majer, devenue indispensable cette saison. Son retour devrait coûter la place de titulaire à Baptiste Santamaria, à moins que le coach du SRFC ne décide de sacrifier Jonas Martin.

Autre incertitude, concernant le poste de latéral gauche. Si Adrien Truffert semblait s’imposer lors de la première partie de saison sur l’aile de la défense rennaise, la récente montée en puissance de la recrue norvégienne Birger Meling pourrait pousser Bruno Genesio à l’inclure dans le onze de départ face aux Angevins.

Compo probable du Stade Rennais contre le SCO :

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, N. Aguerd, B. Meling

Milieux de terrain : L. Majer, B. Santamaria, F. Tait

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier