Montpellier HSC : Dall'Oglio lance une alerte avant le FC Nantes

Publié par ALEXIS le 04 mars 2022 à 21:51

Le Montpellier HSC est 11e de Ligue 1 avec une bonne avance sur la zone rouge. Néanmoins, le coach du club a lancé une alerte avant le FC Nantes.

Montpellier HSC : Dall'Oglio, « on est sur une période un peu compliquée »

Le Montpellier HSC compte 37 points en 26 journées de Ligue 1 et n’est pas du tout menacé de relégation en Ligue 2. L’équipe d’Olivier Dall'Oglio a 15 points d’avance sur les quatre clubs du bas du classement (Bordeaux, ASSE, le FC Metz et l’ESTAC). Mais l’entraineur du MHSC s’est montré inquiet avant le déplacement de son équipe à Nantes, dimanche (15h), à cause des trois matches perdus lors des quatre dernières journées.

« On est sur une période un peu compliquée. On fait une mauvaise entame sur le dernier match (contre le Stade Rennais et une défaite 2-4 », a-t-il admis en conférence de presse d’avant-match. Olivier Dall'Oglio estime qu’il est important de tirer la sonnette d’alarme, maintenant, afin de réveiller son équipe. « C’est une forme d'alerte pour les joueurs, on a vu nos défauts, on les constate, on est appelé à faire mieux. Après, il faut faire mieux », a-t-il confié, en rassurant : « On a quand même cette grinta. »

Le coach du MHSC se méfie du FC Nantes

Le FC Nantes est dans une dynamique positive, couronnée par sa qualification pour la finale de la Coupe de France, aux dépens de l’AS Monaco, mercredi soir. De ce fait, le technicien du Montpellier HSC se méfie des Canaris. « On sent qu'il y a un renouveau au FCN, ça reste un grand club. C'est une équipe difficile à manœuvrer, on doit avoir du répondant face à eux », a recommandé Olivier Dall'Oglio.

Notons que les Nantais sont 7es du championnat mais n’ont que deux points de plus que les Pailladins. L’enjeu de la confrontation est clair pour les Montpelliérains. Ils ont à coeur de gagner pour doubler leur adversaire direct dans la lutte pour une place qualificative à la Coupe d'Europe.