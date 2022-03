RC Lens Mercato : Des recruteurs européens se ruent sur les Lensois

Publié par ALEXIS le 05 mars 2022 à 15:05

Plusieurs joueurs du RC Lens, dont Seko Fofana, sont harcelés par des clubs étrangers depuis l’été. Des émissaires de ces clubs sont annoncés à Bollaert.

RC Lens Mercato : Plusieurs joueurs lensois courtisés

Promu en Ligue 1 en 2020, le RC Lens a mis plusieurs de ses joueurs à la lumière la saison dernière (2020-2021), en terminant à la 7e place. Lors de l’exercice actuel, certains joueurs qui ont brillé en 2021, notamment Seko Fofana, confirment leur qualité. Parallèlement, de nouveaux joueurs ont éclos et se font remarquer cette saison par leurs performances. C’est le cas de la recrue estivale Przemyslaw Frankowski (milieu de terrain) ou encore du jeune Cheick Doucouré (22 ans), un milieu défensif formé au RCL.

En plus de ces trois, il y a Jonathan Clauss (29 ans) qui a séduit plus d’un observateur de la Ligue 1. Le piston droit des Sang et Or est d’ailleurs sur les tablettes de clubs anglais, en Premier League. Sans oublier le très impressionnant Facundo Medina (22 ans). Le défenseur central argentin est annoncé dans le viseur du FC Porto. D’autres jeunes joueurs du RC Lens intéresseraient aussi les scouts représentants de clubs étrangers en France.

Des recruteurs de l’Ajax, du PSV, de Naples et de Dortmund à Bollaert ?

D’après le compte Twitter MSV Foot, des recruteurs de 4 clubs étrangers seront dans le stade des Lensois, cet après-midi, pour suivre le match qui oppose le Racing Club au Stade Brestois. Leur objectif ? Superviser plusieurs joueurs, dont ils ont coché les noms sur leur calepin. Et nul ne doute que les joueurs de l’équipe de Franck Haise ne seront pas les seuls joueurs épiés, ceux de Michel Der Zakarian seront aussi observés, indirectement.

« Des recruteurs de l’Ajax d’Amsterdam, du PSV Eindhoven, de Naples et du Borussia Dortmund seront présents dans les gradins de Bollaert, ce samedi, lors de la rencontre entre Lens et Brest », a appris la source. Deux jeunes joueurs de l’Inter Milan prêtés à Brest : Martin Satriano (21 ans, attaquant) et Lucien Agoumé (20 ans, milieu défensif) ou encore l’ancien Lyonnais Romain Del Castillo (ailier droit) pourraient intéresser les superviseurs annoncés à Bollaert.